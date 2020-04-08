Творческих благовещенцев приглашают стать частью праздников областной столицы

Фото: администрация Благовещенска

Городской дом культуры принимает заявки на участие в фестивале-конкурсе «Стань частью главного праздника города Благовещенска». Участники фестиваля выступят на творческих площадках в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню России.

В амурской столице фестиваль проводится впервые. В нем могут принять участие профессиональные и самодеятельные исполнители, творческие группы и коллективы, музыканты, танцоры, художники, мастера декоративно-прикладного творчества и просто креативные и талантливые благовещенцы старше 18 лет. На фестиваль-конкурс уже поступили заявки от вокалистов, а также мастеров декоративно-прикладного творчества и художников города.

Конкурсный отбор проводится по номинациям: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное творчество, декоративно-прикладное творчество. Об этом сообщает администрация Благовещенска.

Заявки принимаются до 30 апреля в электронном виде по адресу: zayavkigdk@mail.ru с пометкой «стань частью Благовещенска». Положение о фестивале-конкурсе, форма заявки и подробная информация опубликована на сайте управления культуры администрации города Благовещенска (культура.благовещенск.рф) и сайте Городского дома культуры (gdkamur.ru).

Справки и подробности по телефонам: 8(4162) 52-54-13, 8 968-246-26-54.