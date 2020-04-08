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8апреля
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сегодня, 17:16 2

Правительство Амурской области опубликовало график работы банков

Правительство Амурской области опубликовало график работы банков
Фото: pixabay.com

Банки в Приамурье до конца недели продолжат работать по измененным графикам. Некоторые отделения кредитных организаций все еще работают дистанционно, однако большая часть офисов доступна для личного посещения клиентами.

Уточненные графики были размещены на сайте министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

С 6 по 10 апреля в городах и районах Амурской области, в том числе в Благовещенске, банковские отделения обслуживают как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В перечне значатся Дальневосточный банк, КБ Восточный, Почта Банк, ВТБ, Крона-Банк, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, АТБ, Промсвязьбанк.

В графике указаны адреса отделений, время работы, спектр предоставляемых услуг и круг обслуживаемых лиц.

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#финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    49 минут назад

    зачем нам эти барыги?они что то производят?

  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    11 минут назад

    Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

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