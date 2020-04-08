Правительство Амурской области опубликовало график работы банков

Банки в Приамурье до конца недели продолжат работать по измененным графикам. Некоторые отделения кредитных организаций все еще работают дистанционно, однако большая часть офисов доступна для личного посещения клиентами.

Уточненные графики были размещены на сайте министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

С 6 по 10 апреля в городах и районах Амурской области, в том числе в Благовещенске, банковские отделения обслуживают как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В перечне значатся Дальневосточный банк, КБ Восточный, Почта Банк, ВТБ, Крона-Банк, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, АТБ, Промсвязьбанк.

В графике указаны адреса отделений, время работы, спектр предоставляемых услуг и круг обслуживаемых лиц.