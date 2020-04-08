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Амурчан приглашают сыграть в семейный онлайн-квиз

Амурчан приглашают сыграть в семейный онлайн-квиз
Фото: скриншот сайта

Амурский клуб веселых и находчивых «Лига "Союз"» проводит семейный онлайн-квиз для всех желающих. Игра пройдет 12 апреля, начало – в 18:00.

Квиз – это интеллектуальная командная игра, участники которой отвечают на вопросы ведущих. Обычно проводится в кафе или каком-либо общественном пространстве, однако сейчас, на фоне распространения коронавируса, это невозможно. Поэтому было решено сыграть в режиме онлайн, сообщает портал «Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области».

Условия участия: нужно подписаться на аккаунт @game.brains_blg; отметить 3 друзей; сделать репост у себя в ленте с упоминанием @game.brains_blg; отправить сообщение с пометкой «Наша семья готова сыграть!» на номер 8-924-674-69-70. Позвонив по этому же номеру, можно задать интересующие вопросы. Участие в онлайн-квизе бесплатное.

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#интернет #отдых

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