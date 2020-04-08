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8апреля
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сегодня, 17:09 2

В Благовещенске из-за коронавируса участковые приостановили прием граждан

В Благовещенске из-за коронавируса участковые приостановили прием граждан
Фото: Амур.инфо

Участковые уполномоченные полиции Благовещенска приостанавливают прием горожан. Это делается в целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Теперь работа с гражданами не будет осуществляться в опорных пунктах:

  • №1 – улица Амурская, 152;
  • №2 – улица Политехническая,46;
  • №3 – улица Чайковского, 24;
  • №4 – улица Амурская, 27;
  • №5 и №8 – улица Калинина, 2;
  • №6 и №7 – улица Комсомольская, 65;
  • №11 – улица 50-летия Октября, 202/2.

По всем вопросам теперь рекомендовано обращаться в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» на Октябрьской, 136, телефон: 8(4162)49-08-70. Также обратиться можно в отделы полиции №1 на Загородной, 56, телефон: 8(4162) 51-27-78; отдел полиции № 2 на Театральной, 226, телефон: 8(4162) 42-00-16; отдел полиции № 3 на Красноармейской, 108, телефон: 8(4162) 59-48-33.

Телефон доверия МО МВД России «Благовещенский»: 8(4162)51-12-96.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    у нас есть вирус по чесноку?

  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    11 минут назад

    Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

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