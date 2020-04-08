В Благовещенске из-за коронавируса участковые приостановили прием граждан

Фото: Амур.инфо

Участковые уполномоченные полиции Благовещенска приостанавливают прием горожан. Это делается в целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Теперь работа с гражданами не будет осуществляться в опорных пунктах:

№1 – улица Амурская, 152;

№2 – улица Политехническая,46;

№3 – улица Чайковского, 24;

№4 – улица Амурская, 27;

№5 и №8 – улица Калинина, 2;

№6 и №7 – улица Комсомольская, 65;

№11 – улица 50-летия Октября, 202/2.

По всем вопросам теперь рекомендовано обращаться в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» на Октябрьской, 136, телефон: 8(4162)49-08-70. Также обратиться можно в отделы полиции №1 на Загородной, 56, телефон: 8(4162) 51-27-78; отдел полиции № 2 на Театральной, 226, телефон: 8(4162) 42-00-16; отдел полиции № 3 на Красноармейской, 108, телефон: 8(4162) 59-48-33.

Телефон доверия МО МВД России «Благовещенский»: 8(4162)51-12-96.