В Благовещенске из-за коронавируса участковые приостановили прием граждан
Участковые уполномоченные полиции Благовещенска приостанавливают прием горожан. Это делается в целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Теперь работа с гражданами не будет осуществляться в опорных пунктах:
- №1 – улица Амурская, 152;
- №2 – улица Политехническая,46;
- №3 – улица Чайковского, 24;
- №4 – улица Амурская, 27;
- №5 и №8 – улица Калинина, 2;
- №6 и №7 – улица Комсомольская, 65;
- №11 – улица 50-летия Октября, 202/2.
По всем вопросам теперь рекомендовано обращаться в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» на Октябрьской, 136, телефон: 8(4162)49-08-70. Также обратиться можно в отделы полиции №1 на Загородной, 56, телефон: 8(4162) 51-27-78; отдел полиции № 2 на Театральной, 226, телефон: 8(4162) 42-00-16; отдел полиции № 3 на Красноармейской, 108, телефон: 8(4162) 59-48-33.
Телефон доверия МО МВД России «Благовещенский»: 8(4162)51-12-96.
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