Благовещенец лишился свободы на 8 лет за контрабанду «дизайнерских наркотиков»

Благовещенский городской суд приговорил жителя областного центра к 8 годам исправительной колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Запрещенные вещества мужчина заказал через интернет в Китае.

Уголовное дело расследовали благовещенские транспортные полицейские. Согласно материалам, амурчанин купил почти 200 граммов так называемых дизайнерских наркотиков (относятся к группе синтетических каннабиоидов) и оплатил заказ в криптовалюте – биткоинами.

Заказывая наркотики, мужчина обратился к знакомому, чтобы тот получил международное почтовое отправление за вознаграждение. Тот согласился, однако при получении посылки был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечают полицейские, одна из главных опасностей «дизайнерских наркотиков» заключается в их высокой токсичности. Разовые дозы таких наркотиков очень малы и произвести их точное дозирование чрезвычайно трудно. В случае передозировки парализует дыхание, что часто приводит к летальному исходу.