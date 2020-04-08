В китайской провинции Хэйлунцзян выявлено 25 новых случаев коронавируса

В соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом нового вида. Все заболевшие приехали в Китай из России.

По данным ведомства, заболевшие, а это 15 мужчин и 10 женщин в возрастеа от 17 до 50 лет, – граждане Китая. Из них 8 – родом из провинции Хэйлунцзян, 7 – из провинции Гуандун, 2 – из провинции Шаньдун и 1 – из провинции Фуцзянь.

Все они летели авиарейсом SU1700 Москва – Владивосток 29, 31 марта, а также 1 и 3 апреля. Затем возвращались в Китай автобусами через переход Пограничный – Суйфэньхэ.

На данный момент в провицнии Хэйлунцзян зарегистрировано 86 заболевших коронавирусом, из которых 84 въехали из России. Все случаи ввозные. 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Также ведомство сообщает о 86 бессимптомных заболевших, они также прибыли в Хэйлунцзян из России. Общее количество бессимптомных больных в провинции Хэйлунцзян составляет 144 человека, сообщает biang.ru со ссылкой на комитет по гигиене и здравоохранению провинции.

Ранее сообщалось о том, что первый заболевший коронавирусом, который ввез заболевание из-за границы 17 марта, излечился и выписан из больницы. Медики оставили под наблюдением 687 человек, которые контактировали с заболевшими. С 7 апреля погранпереход Пограничный – Суйфэньхэ закрыт для пассажиров.

По данным Народного правительства Суйфэньхэ, по временному коридору, организованному в последний раз 6 апреля, из России в Китай въехало 120 граждан Китая.