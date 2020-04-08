Роналдиньо выпустили из тюрьмы

Бразильский футболист Роналдиньо был освобожден из тюрьмы в Парагвае и заключен под домашний арест. Чтобы покинуть учреждение, спортсмену пришлось заплатить 1,6 миллиона долларов залога.

Как стало известно, футболист после заточения будет находиться в одной из гостиниц под постоянным контролем.

Брат Роналдиньо Роберто, арестованный вместе с ним, будет содержаться в том же отеле, но жить они будут в разных комнатах.

При этом 16 марта суд повторно отказал бразильцу в изменении меры пресечения. Это объяснили тем, что предложенная в качестве залога сумма, по мнению судьи, не согласуется с финансовыми возможностями Роналдиньо.

Роналдиньо и его брата арестовали в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Они могут пробыть под стражей до шести месяцев, сообщает «Лента.ру».