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8апреля
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сегодня, 16:28 0

Роналдиньо выпустили из тюрьмы

Роналдиньо выпустили из тюрьмы
Фото: instagram.com/ronaldinho/?hl=ru

Бразильский футболист Роналдиньо был освобожден из тюрьмы в Парагвае и заключен под домашний арест. Чтобы покинуть учреждение, спортсмену пришлось заплатить 1,6 миллиона долларов залога.

Как стало известно, футболист после заточения будет находиться в одной из гостиниц под постоянным контролем.

Брат Роналдиньо Роберто, арестованный вместе с ним, будет содержаться в том же отеле, но жить они будут в разных комнатах.

При этом 16 марта суд повторно отказал бразильцу в изменении меры пресечения. Это объяснили тем, что предложенная в качестве залога сумма, по мнению судьи, не согласуется с финансовыми возможностями Роналдиньо.

Роналдиньо и его брата арестовали в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Они могут пробыть под стражей до шести месяцев, сообщает «Лента.ру».

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#спорт #футбол

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