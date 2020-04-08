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сегодня, 16:35 16

В Хабаровском крае скончалась пациентка с коронавирусом

В Хабаровском крае скончалась пациентка с коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае умерла 77-летняя пациентка с подтвержденным инфицированием COVID-19. Она контактировала с прибывшим из Испании жителем края. Это первый случай гибели пациента в крае с диагнозом «коронавирус».

«Пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология); находилась в краевом инфекционном госпитале с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения; получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно-исследовательским центром», – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.

В соседнем регионе, Еврейской автономной области, один из заболевших COVID-19 находится в тяжелом состоянии, пишет ИА ЕАОMedia.

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#Дальний Восток #жизнь #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    да хватит нас пугать-паникёров надо штрафовать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Напишите сколько вчера умерло в Благовещенске всего людей.

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    задолбали ну. Теперь все пневмонии писать будут. Коронавирус сам в шоке от своих возможностей

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    По статистике за январь 2020 года в Благовещенске умерло 256 человек, это 8 человек в день.

    Думайте, люди...

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    проверьте Тумана на закон о фэйке

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Демидыч

    проверьте Тумана на закон о фэйке



    Это ты к чему?

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    Туман патологоанатом. Все знает . А сколько умирало до ? Посмотри и самоизолируйся

  • чудовище

    чудовище
    1 час назад

    хотите сказать туман что COVID-19 ерунда, если так, вы очень серьезно ошибаетесь

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Знания необходимы,чтобы люди серьёзнее относились к сложившейся ситуации и выполняли рекомендации ,во их же благо.

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Ему долго распространиться на всю страну? Собственно уже распространяется.

    И что то как то не хочется на практике проверить, а какая же у него смертность..

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Tуман

    По статистике за январь 2020 года в Благовещенске умерло 256 человек, это 8 человек в день.

    Думайте, люди...



    Люди подумали, и открыли авторынок, который был закрыт)))

    Самоизоляция, не не слышали))

  • От души

    От души
    55 минут назад

    Соболезнования родным.

    Некоторым гражданам бравировать своей бесшабашностью все таки не стоило бы. Кто его знает...

  • Парус

    Парус
    42 минуты назад

    Бравировать не стоит. Стоит смотреть реально на вещи. Зайдите на сайт стопкоронвирус рф. И посмотрите процент смертности в России. Не превышает 0,7 процента. И теперь посмотрите статистику смертности от гриппа, сезонную-3-4 процента, не ниже. Чего же каждую зиму у нас не вводят самоизоляцию?

    Посмотрите статистику тех стран, которые не истерят. Белорусия, Швеция- путь коллективного иммунитета. В Белоруссии все работает, проходят соревнования. Открыты кафе, парикмахерские. Нет же такой проблемы как в Италии? Почему?

    Швеция- более 4000 носителей. Умерших-300- на всю Швецию ( в сравнении с цифрами смертности за январь в Амурской области). И пик в этих странах уже пошёл на спад, и через пару недель все таки 60-70 процентов будет иметь иммунитет. Не собирать больше 50- вот все рекомендации. Боишься? Сиди дома. Нет паники и ты адекватен- -живешь обычной жизнью.Их, в отличие от нас тестируют. Кстати, где обещанное губернатора тестирование беременных и лиц 65 и старше? Или так- болтануть лишь бы?

    Кстати, смертность в Италии, официально не превысила смертность за прошлый квартал 2019 года. Так что за истерия вокруг?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    18 минут назад

    Да правильно, от гриппа умирают, пусть ещё и от коронавируса помрут. Откуда по Италии такая статистика? В провинциях, где вирус распространён, смертность превышает в 2-4 раза.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    14 минут назад

    ПарусБравировать не стоит. Стоит смотреть реально на вещи. Зайдите на сайт стопкоронвирус рф. И посмотрите процент смертности в России. Не превышает 0,7 процента. И теперь посмотрите статистику смертности от гриппа, сезонную-3-4 процента, не ниже. Чего же каждую зиму у нас не вводят самоизоляцию?

    Посмотрите статистику тех стран, которые не истерят. Белорусия, Швеция- путь коллективного иммунитета. В Белоруссии все работает, проходят соревнования. Открыты кафе, парикмахерские. Нет же такой проблемы как в Италии? Почему?

    Швеция- более 4000 носителей. Умерших-300- на всю Швецию ( в сравнении с цифрами смертности за январь в Амурской области). И пик в этих странах уже пошёл на спад, и через пару недель все таки 60-70 процентов будет иметь иммунитет. Не собирать больше 50- вот все рекомендации. Боишься? Сиди дома. Нет паники и ты адекватен- -живешь обычной жизнью.Их, в отличие от нас тестируют. Кстати, где обещанное губернатора тестирование беременных и лиц 65 и старше? Или так- болтануть лишь бы?

    Кстати, смертность в Италии, официально не превысила смертность за прошлый квартал 2019 года. Так что за истерия вокруг?


    Наверное Швеция и Белоруссия уверены в своей медицине? Не переживают, если количество пациентов увеличится. Хватит врачей, койкомест, медикаментов, аппаратов ИВЛ.

    У нас видимо нет такой уверенности, отсюда и истерика.

  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    9 минут назад

    Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

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