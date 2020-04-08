В Хабаровском крае скончалась пациентка с коронавирусом

В Хабаровском крае умерла 77-летняя пациентка с подтвержденным инфицированием COVID-19. Она контактировала с прибывшим из Испании жителем края. Это первый случай гибели пациента в крае с диагнозом «коронавирус».

«Пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология); находилась в краевом инфекционном госпитале с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения; получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно-исследовательским центром», – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края. В соседнем регионе, Еврейской автономной области, один из заболевших COVID-19 находится в тяжелом состоянии, пишет ИА ЕАОMedia.

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Ольга Канюшкина