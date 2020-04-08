До плюс 15: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля

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9 апреля в Амурской области будет малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада ночью будет дуть со скоростью 4-9, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 2...7, местами по северу – до минус 9...14. Днем поднимется до плюс 10...15, местами по северу – до плюс 5.

В Благовещенске день ожидается ясным. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 0...минус 2, днем – плюс 11...13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Нина Гвоздкова