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До плюс 15: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля

До плюс 15: прогноз погоды в Амурской области на 9 апреля
Фото: pixabay.com

9 апреля в Амурской области будет малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада ночью будет дуть со скоростью 4-9, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 2...7, местами по северу – до минус 9...14. Днем поднимется до плюс 10...15, местами по северу – до плюс 5.

В Благовещенске день ожидается ясным. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 0...минус 2, днем – плюс 11...13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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Комментарии
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  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    9 минут назад

    Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

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