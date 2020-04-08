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Рок-группа «Город 312» рассказала о благовещенском клипе про самоизоляцию

Рок-группа «Город 312» рассказала о благовещенском клипе про самоизоляцию

Популярная российская рок-группа «Город 312» поделилась видеороликом, который сняли жители Благовещенска. В нем амурчане призывают всех оставаться дома из-за риска заражения коронавирусом.

Музыкальный клип из Приамурья «Город 312» выложил у себя в Инстаграме. «Смотрите, какую крутую композицию нам прислали благовещенские музыканты! Спасибо, что остаетесь дома и поёте наши песни!» – написали музыканты.

Музыкальная группа «Город 312» многим известна по песням «Вне зоны доступа» и «Останусь». На музыку последней композиции жители областного центра и записали свой призыв к самоизоляции.

«Пару дней назад появилась идея записать злободневную песню, чтобы горожане во время распространения коронавируса оставались дома и берегли друг друга... Записывали на телефон, каждый, находясь дома», — рассказали музыканты. — Оставайтесь дома ради вашей безопасности, безопасности ваших близких... Самоизоляция – это не страшно. Вы найдете чем заняться!» – процитировал «Город 312» благовещенцев.

В этой же публикации российская рок-группа призвала своих подписчиков устроить флешмоб. Они предложили снимать и размещать в Инстаграме подобные видео.

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#коронавирус #музыка

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