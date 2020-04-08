В Благовещенском районе тушат природный пожар (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» 8 апреля поступила информация о том, что в районе села Кантон-Коммуна Благовещенского района произошло возгорание. Как пояснили агентству в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, в Благовещенском районе действует природный пожар.

Этот пожар возник между Кантон-Коммуной и селом Новотроицкое. Был обнаружен утром на площади 2 гектара. На ликвидации работает 31 человек – сотрудники Благовещенского лесхоза, областного поисково-спасательного отряда, федеральные пожарные, добровольная пожарная дружина села Новотроицкое.

Кроме того, в Амурской области на данный момент действуют еще два природных пожара – оба в Свободненском районе. Первый из них – в 9 километрах от села Рогачевка – локализован, второй – в 10 километрах от села Курган – пока нет. Тушение возгораний продолжается.

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, очевидцы