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сегодня, 16:00 5

В Благовещенском районе тушат природный пожар (фото)

В Благовещенском районе тушат природный пожар (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» 8 апреля поступила информация о том, что в районе села Кантон-Коммуна Благовещенского района произошло возгорание. Как пояснили агентству в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, в Благовещенском районе действует природный пожар.

Этот пожар возник между Кантон-Коммуной и селом Новотроицкое. Был обнаружен утром на площади 2 гектара. На ликвидации работает 31 человек – сотрудники Благовещенского лесхоза, областного поисково-спасательного отряда, федеральные пожарные, добровольная пожарная дружина села Новотроицкое.

Кроме того, в Амурской области на данный момент действуют еще два природных пожара – оба в Свободненском районе. Первый из них – в 9 километрах от села Рогачевка – локализован, второй – в 10 километрах от села Курган – пока нет. Тушение возгораний продолжается.

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, очевидцы

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ЗИС

    ЗИС
    2 часа назад

    Какие природные пожары? Вы о чем?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    торф горит от жары-это природный пожар!!!!! всё остальное поджог или как угодно, но не природный)))) может такая формулировка выгодная властям??

  • Модератор

    Модератор
    26 минут назад

    inoy

    торф горит от жары-это природный пожар!!!!! всё остальное поджог или как угодно, но не природный)))) может такая формулировка выгодная властям??



    Вы хоть узнайте сначала, что такое "природный пожар" =)

    "Природный" говорит не о причинах, а о том, что является объектом пожара

  • mm_Колян Зудилов

    mm_Колян Зудилов
    10 минут назад

    Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ----- https://cuz.su/prees

  • Пубернатар

    Пубернатар
    7 минут назад

    mm_Колян Зудилов

    Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ----- https://cuz.su/prees



    Придурок

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