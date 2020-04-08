Житель Серышевского района ехал в одном поезде с зараженной коронавирусом

Житель Серышевского района, возвращаясь домой с вахты, ехал в соседнем вагоне с зараженной коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции по месту жительства. Об этом Амур.инфо рассказал глава Серышевского района Олег Кирдун.

Несколько проб на коронавирус, которые были взяты у амурчанина, показали отрицательный результат. Поэтому он находится на домашней изоляции, пояснил Олег Владимирович. На каком поезде ехал мужчина, и в каком регионе живет зараженная, властям района не известно.

«Он на самоизоляции в селе Тавричанка. Пробы все отрицательные. До выхода из самоизоляции ему осталось 5 дней. Нам просто сообщили, что он ехал в одном поезде с зараженной, и что он находится на изоляции, что его нужно проверять. Наши проверяют. Он законопослушный, сидит не высовывается», – рассказал Олег Владимирович.

Кроме того, в Серышевской центральной районной больнице в специальном боксе на изоляции находится россиянка, вернувшаяся из-за границы и обратившаяся к медикам.

«Она прилетела из-за границы, с отдыха. Сама проживает в Краснодарском крае, раньше жила здесь у нас, и сейчас приехала к своей дочери. У нее горло покраснело, и мы ее положили, сейчас находится в провизорном госпитале. Две пробы взяли – отрицательные. Она ни с кем не контактировала, добровольно пришла к медикам. Изолированных в общей сложности у нас 25 человек: у кого-то уже срок закончился, у кого-то вот-вот закончится, кто-то еще приезжает. Цифра эта колеблется», – заключил глава Серышевского района.

Об амурчанине, который возможно контактировал с зараженной, рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. Он опроверг слухи о том, что трое контактных с носителями вируса находятся в Белогорске. .

«Сегодня пришли данные, что якобы в Белогорске еще 3 случая контактных, но после разбирательств совместно с полицией выяснили, что один – в Серышевском районе, второй – в Екатеринбурге, а третий, якобы приехавший из Индии, вообще там не был, так как живет в приюте «Надежда» у Кайзера», – написал градоначальник в своем Инстаграме. Он добавил, что в Белогорске ситуация с коронавирусом спокойная, зараженных нет. «Сегодня (7 апреля – Прим. ред.) 3 человека (включая 2 проводников) выписаны из изолятора, тесты отрицательные, уехали из города», – добавил Мелюков.