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8апреля
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сегодня, 15:20 2

В Томске заметили странные объекты, напоминающие НЛО (видео)

В Томске заметили странные объекты, напоминающие НЛО (видео)
Фото: Peter Lomas с сайта Pixabay

Жители Томска рассылают в социальных сетях короткую видеозапись, в которой жители якобы заметили НЛО: над городом повисли три святящихся шара. Однако ученый считает, что загадочного в видео мало, а запись может оказаться монтажом.

Как сообщает РИА Новости, очевидец снимает в небе над городом три выстроенных в треугольник светлых пятна, которые чуть позже начинают синхронно кружиться. После этого запись прерывается, она длится всего 15 секунд.

«Проблема в том, что из этого ролика что-то достоверно сказать трудно. Мы можем только предположить, что это могло быть… Не исключено, что это монтаж, но, возможно, это какие-то объекты, которые отражали солнце. Это мог быть квадрокоптер, но звука мы не слышим. Если это были какие-то шарики или фонарики, то они могли двигаться синхронно под действием ветра», – рассказала агентству доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Татьяна Галушина.

Она отметила, что серьезно изучить произошедшее не представляется возможным, так как непонятно, что происходило до момента съемки и что сразу после него, почему автор не приблизил изображение, хотя любой современный телефон может это сделать.

«Думаю, что ничего особенного здесь нет, и это какой-то рукотворный объект, и человек это снял. Это наверняка не природное явление, потому что, если бы человек реально снял непонятное явление и хотел бы узнать, что это было, он бы дал больше информации, снимал бы дольше и так далее», – поделилась своим мнением Галушина.

Также она предположила, что находящиеся на самоизоляции в связи с коронавирусом люди могут таким образом находить себе развлечения.

В январе этого года в Сети появилось видео, которое называют одним из самых пугающих за последнее время. На нем в комнате, по версии пользователей, запечатлено приведение.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    19 минут назад

    И чертей в подъездах. Перебухали на самоизоляции.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    13 минут назад

    Кстати, а куда подевались все НЛО? Раньше даже целые передачи выходили, такие как "НЛО-необъявленный визит" перед развалом СССР, репортажи о встрече с инопланетянами в новостях показывали. Сейчас почти у каждого видеокамера, а НЛО пропали.

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