Благовещенские депутаты купили для нуждающихся школьников планшеты

13 планшетов для дистанционной учебы передали депутаты Благовещенской городской думы ученикам школы № 2. Устройства предназначены для дистанционного обучения нуждающихся школьников.

«В школе № 2 около 200 старшеклассников в этом году заканчивают основное или среднее общее образование. Не все ребята имеют смартфоны с доступом к всемирной сети. К тому же сложно выполнять какой-то большой проект или работу на мобильном телефоне, где экран небольшой», – отметила директор школы Татьяна Гамерман.

Как сообщало Амур.инфо, с понедельника, 6 апреля, благовещенские школьники сели за виртуальные парты после вынужденных каникул.

«Выпускные классы уже вышли на финишную прямую по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Когда к нам обратились представители администрации Благовещенска с просьбой оказать помощь школе, мы совместно с депутатами Сергеем Чеботовым и Антоном Кочетовым закупили необходимое количество планшетов и передали директору школы», – рассказал депутат Сергей Сопин.

Планшеты передадут нуждающимся в индивидуальном порядке, уточняют в пресс-службе думы. Когда дети вернутся в школу, то эти же гаджеты будут использоваться в тестовой работе на уроках.

«Техника приобреталась для удаленной работы, поэтому имеет соответствующие параметры и характеристики», – рассказал депутат Антон Кочетов.