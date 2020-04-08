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сегодня, 15:17 2

Благовещенские депутаты купили для нуждающихся школьников планшеты

Благовещенские депутаты купили для нуждающихся школьников планшеты
Фото: instagram.com/blagduma.ru

13 планшетов для дистанционной учебы передали депутаты Благовещенской городской думы ученикам школы № 2. Устройства предназначены для дистанционного обучения нуждающихся школьников.

«В школе № 2 около 200 старшеклассников в этом году заканчивают основное или среднее общее образование. Не все ребята имеют смартфоны с доступом к всемирной сети. К тому же сложно выполнять какой-то большой проект или работу на мобильном телефоне, где экран небольшой», – отметила директор школы Татьяна Гамерман.

Как сообщало Амур.инфо, с понедельника, 6 апреля, благовещенские школьники сели за виртуальные парты после вынужденных каникул.

«Выпускные классы уже вышли на финишную прямую по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Когда к нам обратились представители администрации Благовещенска с просьбой оказать помощь школе, мы совместно с депутатами Сергеем Чеботовым и Антоном Кочетовым закупили необходимое количество планшетов и передали директору школы», – рассказал депутат Сергей Сопин.

Планшеты передадут нуждающимся в индивидуальном порядке, уточняют в пресс-службе думы. Когда дети вернутся в школу, то эти же гаджеты будут использоваться в тестовой работе на уроках.

«Техника приобреталась для удаленной работы, поэтому имеет соответствующие параметры и характеристики», – рассказал депутат Антон Кочетов.

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#гордума #коронавирус #технологии #школа

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Комментарии
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  • talkative

    talkative
    19 минут назад

    Попробуйте на планшете создать вордовский документ, пиши презентацию

    Да вы с ума сойдете в процессе

    Бессмысленная инициатива!

  • agbor

    agbor
    10 минут назад

    Какой пиар то, фотограф специально зашёл вперёд чтобы сфотографировать? Такие вещи делаются молча, зашёл подарил и ушёл!!! Никакой этики.

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