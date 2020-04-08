В Приамурье завершается строительство второй очереди завода по глубокой переработке сои

Маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске приступает к последним тестовым испытаниям второй очереди завода. Производство позволит удовлетворить до 25 % объемов потребления соевого белка в Российской Федерации.

Цель проекта ‒ создание высокотехнологичного производства соевого белкового изолята с содержанием белка 90 %. Мощность основного объекта ‒ 10 тысяч тонн в год. В качестве побочного продукта будет получена соевая пищевая клетчатка ‒ компонент продуктов здорового и функционального питания. Подобная технология в России отсутствует, ее освоение соответствует программе импортозамещения.

В декабре 2019 года на заводе начали опытно-промышленную эксплуатацию цеха изолята и произвели опытную партию первого российского соевого белка. Новые продукты успешно прошли лабораторные испытания и были зарегистрированы декларацией о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В этом году осуществлены тестовые поставки продукции на пищевые предприятия страны.

В настоящее время складывается очень благоприятная ситуация для выхода новых соевых продуктов на российский рынок, так как импортные аналоги подорожали. Перед коллективом маслоэкстракционного завода «Амурский» стоит задача ‒ в кратчайшие сроки завершить весь комплекс пусконаладочных работ с выходом на режим промышленной эксплуатации.

На сроки сдачи объекта не повлияет отсутствие китайских специалистов, ранее осуществлявших шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования, которые не смогли въехать в Россию из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Запланированный на апрель 2020 года тестовый запуск производства будет осуществлен силами местных специалистов.

Объекты первой очереди завода работают в штатном режиме. В марте 2020 года введен в эксплуатацию цех по производству кормов мощностью 96 тысяч тонн в год. При производстве кормов используются побочные продукты, получаемые в ходе переработки сои, что позволило создать безотходную технологию, улучшив тем самым экономику всего предприятия.

В настоящее время завод «Амурский» выпускает различную продукцию: масло соевое, шрот соевый (кормовой и пищевой), лецитин, муку соевую обезжиренную, кормовые продукты (полнорационные комбикорма, концентраты, кормосмеси). В этом году предприятие увеличило объем производства продукции на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает правительство Амурской области.