В областном правительстве прокомментировали меры поддержки бизнеса

7 апреля региональные власти расширили перечень организаций, которые могут уже на этой неделе возобновить работу. Если изначально указом президента функционировать в условиях режима ограничения могли только непрерывно действующие организации, предприятия, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, выполняющие работы в условиях ЧС, а также медицинские организации, аптечные пункты и некоторые другие, то амурские власти расширили этот перечень на 46 позиций.

Кроме этого, указом губернатора Приамурья увеличен список товаров первой необходимости. Власти разрешили их продажу в торговых центрах, кроме тех, которые располагаются в крупных городах: Благовещенске, Свободном и Белогорске.

«Данный перечень не только связан с экономической ситуацией, нужно понимать, что его формирование осуществлялось с участием органов Роспотребнадзора, которые жестко следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Поэтому даже при нашем желании мы не смогли включить некоторые позиции, потому что они не согласовываются со стороны федеральных органов, которые отслеживают ситуацию», – отметила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова попросила предпринимателей, которым позволили возобновить деятельность, не пренебрегать санитарно-эпидемиологическими требованиями, обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты (заказывать у предприятий тканевые многоразовые маски). Ведь надзорные органы будут вести за ними контроль. Если ситуация в регионе с больными коронавирусом ухудшится, бизнес будут принудительно закрывать.

«Я бы хотела обратиться к предпринимателям, чтобы они не расхолаживались. Если мы создадим угрозу ухудшения ситуации, то со следующей недели будем ужесточать работу предприятий и организаций», – заметила Людмила Сергеевна.

На пресс-конференции также перечислили меры поддержки бизнеса, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях.

Спикеры напомнили, что на федеральном уровне определены 9 наиболее пострадавших сфер деятельности, которые получат государственную поддержку. Подобный перечень составят и на региональном уровне, куда включат неучтенные Федерацией направления. Некоторые предложения отправят в министерство экономического развития страны.

На сегодняшний день в России действуют налоговые и кредитные меры поддержки. Первые касаются продления сроков уплаты налогов, предоставления отчетности. Действует запрет на проверки, взыскания, санкции со стороны федеральной налоговой службы и других контрольно-надзорных органов (такие же решения приняты на областном и муниципальном уровнях). Введен запрет на блокировку счетов, налоговые санкции за непредставление документов, а также мораторий на рост фиксированных взносов для индивидуальных предпринимателей. Снижены тарифы по страховым взносам с 30 до 15 процентов.

Организациям предоставляются кредитные каникулы, отсрочки по кредитам, аренде, переоформлении разрешительных документов. Снижены требования к обеспечению госконтрактов. Центробанк принял решение предоставлять бизнесу беспроцентный кредит на выплату заработных плат.

На региональном уровне разработан проект плана по устойчивому развитию экономики. Он включает не только пострадавшие, но и абсолютно все отрасли. План предусматривает предоставление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения по единому налогу на вмененный доход, по единому налогу на имущество. Амурская область воспользуется своим правом и введет в 2020 году налог на профессиональный доход. Помимо этого, будет расширен список видов деятельности, которые смогут использовать инвестиционный налоговый вычет.

Региональные власти планируют снизить налог на имущество для арендодателей с условием снижения аренды для объектов малого и среднего предпринимательства. Законопроект об этом на апрельской сессии рассмотрят депутаты областного законодательного собрания.

Налоговые льготы введены и на муниципальном уровне. Они касаются снижения коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход.

По словам Людмилы Старковой, имеются антикризисные продукты по линии Амурской региональной микрокредитной компании, которая с прошлого года работает в Благовещенске на базе центра «Мой бизнес». У предпринимателей всего региона есть возможность получить там займы от одного процента.

«Работает гарантийный фонд, мы готовы предоставлять обеспечение под кредиты как банковского сектора, так и под кредиты, займы микрофинансовым организациям. Кроме того, в апреле планируется запустить фонд развития Амурской области. Он будет направлен на поддержку инвестиционных проектов. Это антикризисная мера. Будет работать во втором полугодии, чтобы нам наращивать темпы экономического роста», – рассказала о еще одних мерах поддержки бизнеса министр экономического развития и внешних связей области.

Региональные власти обещали сделать менее болезненной процедуру банкротства. Пока, заверили спикеры, острых ситуаций, связанных с массовым увольнением людей, в области не происходило. Еженедельный мониторинг по занятым на предприятиях ведет управление занятости.

«Наша задача обеспечить всех граждан пособиями по безработице. Кроме этого, планируется сократить срок учета безработных граждан. Сейчас он колеблется до 11 дней. На уровне Федерации рассматривается срок постановки на учет безработных в течение 3 дней, чтобы ускорить процедуру и не создавать очередей в центре занятости», – отметили на встрече.

Полный пакет мер поддержки бизнеса в регионе будет сегодня утвержден губернатором Приамурья.

Спикеры отметили, что для предпринимателей в «белом доме» работает горячая линия, где они могут получить необходимую консультацию. Телефоны: 22-44-14, 22-44-10, 22-44-06.

Сделает ли областное правительство новые послабления бизнесу со следующей недели, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

«Пока остаемся в рамках принятых решениях, ждем окончания этой недели. Все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать режим самоизоляции. Если ситуация будет ровной и новых случаев не выявят, то, конечно, мы будем работать с перечнем товаров и организаций . Если посмотреть практику субъектов ДФО, то там приняты более жесткие меры, включая пропускной режим. Поэтому мы считаем, что первый наш шаг по расширению перечня как товаров, так и организаций, пока достаточен», – заключила Людмила Старкова.