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8апреля
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сегодня, 15:02 1

В Приамурье мошенники обманывают бизнесменов, представляясь Роспотребнадзором

В Приамурье мошенники обманывают бизнесменов, представляясь Роспотребнадзором
Фото: pixabay.com

В Амурской области появился новый вид мошенничества, а в зоне риска – предприниматели. Неизвестные звонят бизнесменам и представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора.

В разговоре мошенники предлагают приобрести и разместить в «уголке потребителя» памятки по профилактике коронавирусной инфекции. В случае отказа угрожают административной ответственностью.

Управление информирует предпринимательское сообщество о том, что подобные действия не имеют отношения к должностным лицам Роспотребнадзора и носят мошеннический характер. При поступлении подобных телефонных обращений убедительно просят обращаться с заявлением в органы полиции.

В ведомстве обращают внимание, что все памятки и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 находятся в свободном доступе без взимания на сайте Роспотребнадзора, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • Александр Нудьга

    Александр Нудьга
    24 минуты назад

    А в чем мошенничество? В угрозах? Смысл в чем? и риск для предпринимателей? не понятно

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