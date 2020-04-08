В Приамурье мошенники обманывают бизнесменов, представляясь Роспотребнадзором

В Амурской области появился новый вид мошенничества, а в зоне риска – предприниматели. Неизвестные звонят бизнесменам и представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора.

В разговоре мошенники предлагают приобрести и разместить в «уголке потребителя» памятки по профилактике коронавирусной инфекции. В случае отказа угрожают административной ответственностью.

Управление информирует предпринимательское сообщество о том, что подобные действия не имеют отношения к должностным лицам Роспотребнадзора и носят мошеннический характер. При поступлении подобных телефонных обращений убедительно просят обращаться с заявлением в органы полиции.

В ведомстве обращают внимание, что все памятки и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 находятся в свободном доступе без взимания на сайте Роспотребнадзора, а также на сайте стопкоронавирус.рф.