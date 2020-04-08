В Благовещенске пьяный водитель с беременной пассажиркой пытался скрыться от полиции

В девятом часу вечера 7 апреля в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о том, что в Благовещенске по улице Горького движется автомобиль Toyota Mark II, которым управляет водитель с признаками опьянения. Машину попытались остановить, но водитель тормозить не стал. Началась погоня, завершившаяся ДТП.

Как сообщает амурское управление МВД, через сигнальное говорящее устройство, установленное на патрульном автомобиле, водителю подали сигнал об остановке. Он его проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейские организовали преследование.

При движении водитель Toyota Mark II неоднократно грубо нарушал ПДД, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора. В районе дома 165 на улице Красноармейской водитель не справился с управлением и врезался в светофор, где и был задержан сотрудниками полиции. Оказалось, что он был в состоянии опьянения.

ДТП обошлось без пострадавших. При этом, по словам очевидцев, на пассажирском сиденье находилась беременная женщина.

Машину поместили на специализированную охраняемую стоянку. В отношении правонарушителя 2002 года рождения составлено 5 административных материалов, в том числе по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС). Эта статья влечёт административный арест на срок до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.