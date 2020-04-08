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8апреля
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сегодня, 14:32 5

Обеспечение амурчан сетевым газом не вошло в стратегию развития области

Обеспечение амурчан сетевым газом не вошло в стратегию развития области

Масштабная газификация стала стратегической целью в сфере энергетики Приамурья. Доступность «народного достояния» вошла в перечень задач по сбережению и развитию человеческого капитала в проекте стратегии развития Амурской области до 2035 года.

В документе упоминается, что согласно программе газификации региона, в 2022 году потребление газа в регионе должно достичь 150 миллионов кубометров. 80 % этого объема придется на промышленных потребителей, а 20 % – на потребление объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры. По мнению специалистов, это позволит сократить производственные издержки промышленных и агропромышленных предприятий региона, уменьшить затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Население в структуру потребления сетевого природного газа в период до 2022 года не включено. Широкому амурскому потребителю предлагается использовать сжиженный газ. Эту задачу, как планируется, обеспечит строящийся Амурский газоперерабатывающий завод.

Сделать сжиженный газ доступным по цене помогут «специальные решения по ценообразованию» (какие именно, в стратегии не указывается). Эти меры должны будут уже войти в новую региональную программу газификации.

Вместе с тем стратегией предполагается переход частных домовладений на газовое отопление. Основная цель политики Амурской области в развитии теплоснабжения – модернизация централизованного и автономного обеспечения теплом.

Для достижения этой цели потребуется:

  1. ‒ модернизация ТЭЦ (реализация специальных инвестпроектов с группой Русгидро, компаниями Газпром и СИБУР, внедрение механизма «Альтернативной котельной» и ценовой зоны);
  2. ‒ модернизация котельных (через мероприятия региональной программы, в том числе в рамках действий по газификации;
  3. ‒ модернизация печей в частных домохозяйствах (через мероприятия региональной программы, в том числе в рамках действий по газификации);
  4. ‒ модернизация тепловых сетей (через мероприятия региональной программы, государственного и международного частного партнерства, внедрение механизма «Альтернативной котельной» и ценовой зоны).

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области планируется создать программу газификации до 2025 года. Реализация текущей программы завершится в 2021 году. В частности, возможно, на газ переведут Белогорск, некоторые села Белогорского района, комбинат «Тепличный» и Покровский автоклав. Согласно действующей программе, первым должны газифицировать Циолковский.

Проект стратегического развития, который составлялся с учетом мнения амурчан, представило правительство Амурской области. Открытый опрос жителей Приамурья проводился в феврале этого года. Разработка документа еще продолжается. Жители региона могут направить свои предложения в министерство экономического развития и внешних связей на адрес электронной почты hovanec.ks@economy.amurobl.ru. Сделать это можно до 24 апреля.

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#экономика

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Комментарии
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  • SANTA99

    SANTA99
    55 минут назад

    В КИТАЕ ВСЯ ПРОВИНЦИЯ ВОШЛА В ПРОГРАММУ, ВО ВЛАДИКЕ ТЭЦ ПЕРЕШЛИ НА ГАЗ, А У НАС ТЭЦ ТАКЖЕ НА УГЛЕ ИЗ РАЙЧИХИ

  • Deneo

    Deneo
    52 минуты назад

    Почему заголовок "не вошло", читаем проект Стратегии:

    Газификация Амурской области

    Еще одной стратегической целью в сфере энергетики должна стать масштабная

    газификация региона с целью сокращения производственных издержек промышленных и

    агропромышленных предприятий региона, уменьшения затрат на содержание объектов

    социальной инфраструктуры.

    Согласно программе газификации региона на 2018-2022 гг., в 2022 г. потребление

    газа в регионе должно достичь 150 млн куб.м, причем 80% этого объема придется на

    промышленных потребителей, а 20% на потребление объектами жилищно-коммунальной

    инфраструктуры. Население в структуру потребления сетевого природного газа в период

    до 2022 г. не включено.

    Приобретение потребителями сжиженного углеводородного газа (СУГ) на

    строящемся Амурском ГПЗ – это еще один вероятный и при этом достаточно простой

    вариант газификации, который также может расширить возможности региона уже в

    ближайшей перспективе.

    Достижение указанной цели потребует решения следующих задач и реализации

    следующих мероприятий:

     удешевление СУГ с Амурского ГПЗ (специальные решения по ценообразованию

    на СУГ в пределах Амурской области для того, чтобы сократить затраты потребителей

    региона);

     увеличение уровня газификации (подготовка новой региональной программы

    газификации, принятие специальных решений по ценообразованию).

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    46 минут назад

    Статья о том как Вася и Шурик пернули в лужу...Пустобрехи.

  • троль здесь

    троль здесь
    37 минут назад

    Павел Флудерский

    Статья о том как Вася и Шурик пернули в лужу...Пустобрехи.



    вся наша власть одним словом

  • Stat

    Stat
    25 минут назад

    Куда ещё дешевле? Баллон газа 1500 руб..... Процветающая область

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