Коронавирус может поставить крест на весенней охоте в Приамурье

Новость о том, что весеннюю охоту на водоплавающую дичь решено отменить, расстроила охотников Амурской области. Рекомендация дана Минприроды РФ всем регионам страны. Причина тому – профилактика распространения коронавируса. Охотникам посоветовали самоизолироваться и не рисковать своим здоровьем.

Как сообщается на сайте ведомства, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам регионов установить ограничения по весенней охоте 2020 года. «Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета её в регионе в этом сезоне», – говорится в обращении главы Минприроды России к главам территорий.

Высшим должностным лицам субъектов РФ предложено также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей. Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования.

Многие регионы к рекомендациям прислушались и уже ввели запрет на весеннюю охоту, теперь этот вопрос стоит перед амурскими властями. Сами охотники говорят, что решение о запрете охоты в Приамурье уже принято.

«К этой охоте люди готовятся месяцами, некоторые специально берут отпуск на этот период. Охота это для большинства охотников – способ расслабиться, отдохнуть от городской и повседневной суеты, привести мысли в порядок. Охотники выезжают в поля небольшими компаниями, и шанс быть заражённым коронавирусом в поле намного меньше, чем в городе. Охота на гуся в нашем регионе возможна только весной, так как осенью он у нас проходит ходом, не останавливается. Обстановка в нашей области с коронавирусной инфекцией не такая страшная, как в некоторых регионах. Зачем лишать людей возможности отвлечься, когда и так все напряжены?!» – высказался один из охотников.

«Зачем переносить охоту, если обычно охотники не собираются компанией больше 5 человек? Больших групп не бывает. Это абсурд закрывать охоту. Как они это решение объяснят людям, которые платят охотничьи взносы, тем, кто приобрел путевки?» – добавил еще один любитель поохотиться.

Между тем замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский отметил, что окончательное решение об отмене охоты еще не принято. По его словам, есть проект постановления об отмене, само постановление пока не подписано.

«Да, рекомендовано из-за коронавируса охоту отменить, чтобы все самоизолировались и сидели дома. Но мы конкретно по нашему региону пока не знаем точно, ждем постановления. Что касается путевок, то, да, люди часть из них купили, но немного. Если что, будем возвращать путевки, а может, кто-то захочет перенести путевки на осень», – сказал Иван Леонидович.

В Амурской области в южных районах весенняя охота должна была открыться в третью субботу апреля, а в северных районах – в первую субботу мая. Сезон охоты длится 10 дней.