В Благовещенске из-за порыва перекрыли переулок Волошина

В Благовещенске временно ограничили движение по переулку Волошина. Перекрыть дорогу пришлось из-за порыва на сетях водоснабжения. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Сейчас коммунальщики ищут место, где случился порыв. Как пояснили в АКС, без воды остались два дома. «Отключили их утром из-за выхода воды на поверхность. На месте работает бригада АКС, производится поиск места дефекта. После этого будет ликвидироваться дефект, характер его пока не ясен, сроки ликвидации соответственно тоже не ясны. У нас предприятие беспрерывного цикла – карантин к нам не относится. Поэтому пусть люди не переживают, наши специалисты на местах, будут восстанавливать водоснабжение», – пояснили в АКС.

С 8:00 до 9:00 8 апреля в район, который остался без воды, был организован подвоз. Если ликвидировать порыв сегодня не удастся, воду привезут вечером – с 17:30 до 18:30, добавили в организации.