В Сети набирает популярность сервис, который превращает селфи в шедевр эпохи Ренессанса

Во время самоизоляции многие люди пытаются себя чем-то занять. И для разнообразия жизни в квартире создали сервис, который из любого селфи создает картину эпохи Ренессанса.

Недавно в Сети появился проект AI Artist (я художник с искусственным интеллектом), который превращает любое загруженное фото, на котором есть лицо человека, в синтезированное произведение искусства. Для этого нужно зайти на веб-сайт сервиса и загрузить графический файл. Нужно убедиться, что на снимке хорошо видно лицо, иначе алгоритм программы обработать кадр не сможет.

Когда AI Artist обработает снимок, он сразу покажет результат в одной из предложенных стилистик, характерных для художников периода Возрождения, сообщает Life.

Фото: Twitter / lgbtsagelyn

После окончания работы картину со своим лицом можно сохранить на компьютер или смартфон.

Тем временем пользователи активно делятся полученными результатами в социальных сетях. Под фото они оставляют хэштеги #AI画伯 и #aiartist.