Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 0

В Сети набирает популярность сервис, который превращает селфи в шедевр эпохи Ренессанса

В Сети набирает популярность сервис, который превращает селфи в шедевр эпохи Ренессанса
Фото: Twitter / br_e_e_zy

Во время самоизоляции многие люди пытаются себя чем-то занять. И для разнообразия жизни в квартире создали сервис, который из любого селфи создает картину эпохи Ренессанса.

Недавно в Сети появился проект AI Artist (я художник с искусственным интеллектом), который превращает любое загруженное фото, на котором есть лицо человека, в синтезированное произведение искусства. Для этого нужно зайти на веб-сайт сервиса и загрузить графический файл. Нужно убедиться, что на снимке хорошо видно лицо, иначе алгоритм программы обработать кадр не сможет.

Когда AI Artist обработает снимок, он сразу покажет результат в одной из предложенных стилистик, характерных для художников периода Возрождения, сообщает Life.

Фото: Twitter / lgbtsagelyn

После окончания работы картину со своим лицом можно сохранить на компьютер или смартфон.

Тем временем пользователи активно делятся полученными результатами в социальных сетях. Под фото они оставляют хэштеги #AI画伯 и #aiartist.

Просмотров всего: 106

#жизнь #юмор

распечатать


Общество 28

Жительница амурского села ходит к чудо-столбу, чтобы учиться дистанционно
Общество 4

Первую нерабочую неделю многие амурчане планировали провести на работе
Общество

Амурчане могут написать письма ветеранам Великой Отечественной войны
В России и мире

«Сволочи! Только и жрете целыми днями»: Лариса Гузеева пристыдила родных
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь