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8апреля
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сегодня, 14:05 0

Онлайн-консультации для учеников выпускных классов начинаются в Благовещенске

Онлайн-консультации для учеников выпускных классов начинаются в Благовещенске
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья в среду, 8 апреля, стартует проект «ГИА Медиа». Он разработан в помощь выпускникам 9, 11 классов, которые сейчас учатся дистанционно.

В рамках проекта в инстаграм-аккаунте управления образования @obrblag.info в формате прямого эфира будут проводиться онлайн-консультации педагогов-предметников для того, чтобы старшеклассникам было легче подготовиться к экзаменам. Сопровождение проекта будет осуществляться опытными учителями школ города.

Первая консультация для обучающихся 9 классов по предмету «Информатика» прошла 8 апреля в в инстаграм-аккаунте управления образования города. Занятие провела Ксения Колотова, учитель информатики МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска».

7 апреля, во время прямой трансляции в Инстаграме, посвященной дистанционному обучению, о возможности проведения таких консультаций спрашивали родители выпускников. Вопрос был оперативно проработан в городском управлении образования, и уже с сегодняшнего дня ученики 9,11 классов смогут консультироваться дополнительно и получать ответы на свои вопросы, сообщает пресс-служба мэрии.

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#коронавирус #технологии #школа

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