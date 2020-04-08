Онлайн-консультации для учеников выпускных классов начинаются в Благовещенске

В областном центре Приамурья в среду, 8 апреля, стартует проект «ГИА Медиа». Он разработан в помощь выпускникам 9, 11 классов, которые сейчас учатся дистанционно.

В рамках проекта в инстаграм-аккаунте управления образования @obrblag.info в формате прямого эфира будут проводиться онлайн-консультации педагогов-предметников для того, чтобы старшеклассникам было легче подготовиться к экзаменам. Сопровождение проекта будет осуществляться опытными учителями школ города.

Первая консультация для обучающихся 9 классов по предмету «Информатика» прошла 8 апреля в в инстаграм-аккаунте управления образования города. Занятие провела Ксения Колотова, учитель информатики МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска».

7 апреля, во время прямой трансляции в Инстаграме, посвященной дистанционному обучению, о возможности проведения таких консультаций спрашивали родители выпускников. Вопрос был оперативно проработан в городском управлении образования, и уже с сегодняшнего дня ученики 9,11 классов смогут консультироваться дополнительно и получать ответы на свои вопросы, сообщает пресс-служба мэрии.