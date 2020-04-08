Фазаны разбили окна двух квартир в Благовещенске (фото, видео)

Обновлено: 14:45



7 апреля в Благовещенске случились два необычных происшествия. Как рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Татьяна, окна двух квартир были разбиты фазанами.

Татьяна проживает в доме по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 67. Ее квартира находится на первом этаже. «Я была на работе в этот момент, бабушка с ребенком были дома. Услышали, как разбивается стекло. Сначала подумали, что камнем разбили. Высунулись – камня нет никакого. Ну а потом ниже посмотрели – лежит птица. Она очень большого размера была, мама говорит, размером, наверное, с гуся какого-то. Прямо огромная. Птица еще колыхалась, подошел мужчина, сосед, и забрал ее. Сказал, съест ее», – поведала горожанка.

В птице признали фазана. Данное происшествие случилось в утреннее время, а ближе к вечеру аналогичный случай произошел у соседей Татьяны, в том же доме на первом этаже. «К ним залетела птица, так же разбила окно на балконе, еще и ударилась о следующее окно, его тоже разбила. Но при этом птица не погибла, просто ее извлекли из дома, убрали. Ну и птица пошагала по дороге», – поведала благовещенка, отметив, что это также был фазан.

Данные случаи агентству прокомментировал член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин. «Зима была мягкая, фазана много выжило. И в прошлом году тоже вывелось много. И из-за того, что его много, к нам прилетело большое количество хищников, даже тех, которых у нас раньше-то особо не было – беркуты, орланы-белохвосты, тетеревятники. Кстати, их и в городе хватает, особенно тетеревятников и подобных ястребов. Возможно, фазаны как раз спасались от хищников», – предположил Антон Сасин.