Я пытался ее спасти: благовещенский художник, сбивший насмерть девушку, прокомментировал случившееся

Фото: архив Амур.инфо

Известный в Приамурье художник Леонид Кильчанский нарушил молчание после трагического ДТП, в котором он насмерть сбил молодую женщину. Он рассказал о том, как это случилось.

По словам Леонида Кильчанского, девушка была на середине дороги, а потом неожиданно шагнула назад. «Она уже перебежала почти дорогу, потом дернулась вперед, а там встречная, видимо, шла машина, и она назад шагнула. Я пытался ее спасти, делал искусственное дыхание. Я сам вызвал и скорую и полицию», – рассказал художник.

Леонид Кильчанский рассказал, что готов помогать осиротевшей семье материально. Тем более что у погибшей осталась 6-летняя дочь. «Планирую помогать, я даже готов девочку усыновить. Пытаюсь выйти на родственников, оказать финансовую помощь. Конечно, помогу, чем могу», – сказал художник.

Он также подтвердил озвученную ранее информацию, что за руль он сел в состоянии опьянения. «Это правда. Конечно, я сожалею», – сказал Леонид Кильчанский.

Как ранее сообщалось, после ДТП началась доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«У меня есть адвокат, потому что сейчас допросы, следствие, экспертизы, потом суд. Я сейчас в мастерской продолжаю работать, пока дают возможность», – рассказал художник.

Как сообщало Амур.инфо, трагическое ДТП произошло 5 апреля. После работы 30-летняя Мария Черленок, работавшая на ТЭЦ, спешила за маленькой дочерью. В среду, 8 апреля, молодую женщину похоронят. Родственники и друзья Марии объявили сбор средств, предназначенных на организацию похорон и помощь осиротевшей девочке.