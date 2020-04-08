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сегодня, 12:55 14

Я пытался ее спасти: благовещенский художник, сбивший насмерть девушку, прокомментировал случившееся

Я пытался ее спасти: благовещенский художник, сбивший насмерть девушку, прокомментировал случившееся
Фото: архив Амур.инфо

Известный в Приамурье художник Леонид Кильчанский нарушил молчание после трагического ДТП, в котором он насмерть сбил молодую женщину. Он рассказал о том, как это случилось.

По словам Леонида Кильчанского, девушка была на середине дороги, а потом неожиданно шагнула назад. «Она уже перебежала почти дорогу, потом дернулась вперед, а там встречная, видимо, шла машина, и она назад шагнула. Я пытался ее спасти, делал искусственное дыхание. Я сам вызвал и скорую и полицию», – рассказал художник.

Леонид Кильчанский рассказал, что готов помогать осиротевшей семье материально. Тем более что у погибшей осталась 6-летняя дочь. «Планирую помогать, я даже готов девочку усыновить. Пытаюсь выйти на родственников, оказать финансовую помощь. Конечно, помогу, чем могу», – сказал художник.

Он также подтвердил озвученную ранее информацию, что за руль он сел в состоянии опьянения. «Это правда. Конечно, я сожалею», – сказал Леонид Кильчанский.

Как ранее сообщалось, после ДТП началась доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«У меня есть адвокат, потому что сейчас допросы, следствие, экспертизы, потом суд. Я сейчас в мастерской продолжаю работать, пока дают возможность», – рассказал художник.

Как сообщало Амур.инфо, трагическое ДТП произошло 5 апреля. После работы 30-летняя Мария Черленок, работавшая на ТЭЦ, спешила за маленькой дочерью. В среду, 8 апреля, молодую женщину похоронят. Родственники и друзья Марии объявили сбор средств, предназначенных на организацию похорон и помощь осиротевшей девочке.

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#происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    закон один был пьян.ответь

  • Ариадна

    Ариадна
    2 часа назад

    Удочерить? Классный отчим-пьяный за рулем((

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    встречная?? и не остановился. хз

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 часа назад

    Он вообще сам то понял, что сказал ?

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    ну чтож такое почему вы пьете и садитесь за руль?нет прощения...ребенок сирота...

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    2 часа назад

    Фотку конечно ужасную поставили, словно и не он. Жаль конечно что так глупо и трагично вышло, водка зло(

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    какая трагедия для всех

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Бухой походу до сих пор.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    39 минут назад

    Он даже не понял была встречная машина или нет? Во был пьян

  • Ольга1972

    Ольга1972
    39 минут назад

    На фоне медалей и наград, к чему это?

  • MadNigra

    MadNigra
    34 минуты назад

    И модератор такой молодец - режет сидит комменты, чтобы этот петух не видел. как его теперь "любят" убийцу-алкаша.

  • Энн

    Энн
    23 минуты назад

    Интересно, какая была скорость?

  • ФИО

    ФИО
    23 минуты назад

    да, пьяный за рулем - преступление. Но есть подозрение, что многие из форумовских писак, если не сами подшофе садились за руль, то с нетрезвыми знакомыми могли ехать в одной машине. К сожалению, с пятницы до понедельника "слегка" выпивших (успокаивающих себя, мол, я всего кружку пива бахнул) на дорогах не так и мало. Художник достоин обвинения, но на себя и своих знакомых посмотрите.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    15 минут назад

    Если бы не написали, что это заслуженный художник, я бы подумал, что гражданин только откинулся.

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