Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:54 6

Андрей Плутенко утвержден в должности ректора АмГУ

Андрей Плутенко утвержден в должности ректора АмГУ
Фото: архив Амур.инфо

Приказом министерства науки и высшего образования РФ Андрей Плутенко утвержден в должности ректора Амурского государственного университета. Срок полномочий рассчитан на пять лет, сообщил сайт АмГУ.

7 ноября 2019 года в Амурском госуниверситете состоялись выборы ректора, на которых Андрей Плутенко одержал уверенную победу, получив 109 голосов. Вторым кандидатом на должность был Аркадий Козырь – он набрал 10 голосов.

Андрей Долиевич ранее руководил университетом в периоды с 1998 по 2007 годы и с 2012 по 2018 годы. Обладатель премии правительства РФ в области образования. Также ему присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Доктор технических наук, профессор.

Просмотров всего: 2508

#вузы #образование #российская власть

распечатать


Коронавирус

Бизнес-объединения обратились в правительство, указав на резкий рост нагрузки на предпринимателей
Коронавирус

Вирусолог сообщил, когда можно говорить о сокращении нерабочих дней в России

Коронавирус 2

Путин: пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден
Коронавирус 2

В России ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • demas1982

    demas1982
    2 часа назад

    И сколько там было человек без масок одновременно ? :)

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    "неожиданно"

  • Очумелый

    Очумелый
    1 час назад

    Сколько можно бегать туда сюда....

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    38 минут назад

    Восстановил финансовую стабильность..?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    19 минут назад

    Не сложилась политическая карьера? И обратно на насиженное местечко

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    6 минут назад

    Нормальный дядька. В году так в 1999-ом курили мы в туалете на третьем этаже АмГУ. Смеялись и выражались нецензурной бранью. Была весна. А Андрей вышел из кабинки и удалился ничего нам не сказав. А потом мы узнали, что это ректор.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь