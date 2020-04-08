Андрей Плутенко утвержден в должности ректора АмГУ

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Приказом министерства науки и высшего образования РФ Андрей Плутенко утвержден в должности ректора Амурского государственного университета. Срок полномочий рассчитан на пять лет, сообщил сайт АмГУ.

7 ноября 2019 года в Амурском госуниверситете состоялись выборы ректора, на которых Андрей Плутенко одержал уверенную победу, получив 109 голосов. Вторым кандидатом на должность был Аркадий Козырь – он набрал 10 голосов.

Андрей Долиевич ранее руководил университетом в периоды с 1998 по 2007 годы и с 2012 по 2018 годы. Обладатель премии правительства РФ в области образования. Также ему присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Доктор технических наук, профессор.