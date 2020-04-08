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8апреля
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сегодня, 12:52 4

Амурчане с детьми до 3 лет получат ежемесячные выплаты по 5 000 рублей

Амурчане с детьми до 3 лет получат ежемесячные выплаты по 5 000 рублей
Фото: pixabay.com

По поручению президента РФ в качестве меры поддержки семей с детьми в связи с пандемией коронавируса Пенсионный фонд России будет осуществлять дополнительную ежемесячную выплату семьям, имеющим право на материнский капитал. Размер выплаты составит 5 000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплачиваться деньги будут в течение трех месяцев – с апреля по июнь.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки приоритетным способом подачи заявления будет именно электронный, сообщает амурское министерство социальной защиты населения. В разделе «материнский (семейный) капитал» на сайте ПФР уже появилась строчка «подать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты». Услуга будет доступна после подписания соответствующего указа президентом и утверждения необходимых нормативных документов.

Чтобы получить доступ к электронным сервисам на сайте Пенсионного фонда, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг (при входе в личный кабинет на сайте ПФР используются те же логин и пароль, что и на портале госуслуг).

Открыть «личный кабинет» на портале госуслуг могут граждане 14 лет и старше. При этом необходимо иметь паспорт и СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это можно несколькими способами: лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный центр обслуживания; онлайн через сервисы Сбербанк онлайн (веб-версия) и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков); почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля. Таким образом, гражданин получает единый пароль для доступа ко всем государственным сайтам и их услугам.

Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.

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#дети #коронавирус #помощь #соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Бичева уже потирает руки

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    Баловник

    Бичева уже потирает руки - плюсую!

  • мираж

    мираж
    35 минут назад

    Мамочкам, родивших первенцев в 2019 году мат капитал не положен, и сейчас значит допвыплаты не получат, так как привязка именно к маткапиталу, а не к возрасту малыша

  • Мария0801

    Мария0801
    33 минуты назад

    У нас как всегда Путину главное брякнуть, а документы подписать забыл. С апреля выплаты, ничего, что уже апрель

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