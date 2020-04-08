Поставьте лучше моему ребенку все двойки: обучение благовещенских школьников на удаленке

Благовещенские школьники с этой недели перешли на дистанционное обучение. В этом им помогают различные гаджеты и специальные программы. Но несмотря на все технические возможности, учеба на удаленке дается нелегко – причем не только ученикам, но и их родителям. Амур.инфо узнало, как выглядит этот процесс и в чем его сложности.

Как оказалось, современный век технологий только в теории должен облегчить жизнь школьников в условиях карантина. На деле родители и ученики столкнулись с множеством трудностей: сбои в работе программ, нехватка компьютеров, непонимание, как выстраивать сам процесс обучения и как успевать делать все уроки, не забывая при этом об элементарных физиологических потребностях.

Со слов родителей, их дети из-за возросшей нагрузки не успевают даже поесть, так как учебный процесс занимает почти весь день. У благовещенки Светланы трое детей – двое из них учатся в школе (младший и старший классы), третий ребенок в первый класс еще не пошел, но получает дошкольное образование. Как рассказала Светлана, режим самоизоляции, во время которого можно отдыхать и заниматься своими делами, стал для нее недосягаемой мечтой, потому как весь день она «учится» вместе с детьми. Чтобы учеба на удаленке стала возможна для всех чад, пришлось приобретать дополнительный компьютер, так как одного на троих оказалось недостаточно.

«Мы так стремимся огородить детей от гаджетов, а сейчас наоборот заставляем их сидеть за компьютерами и телефонами по полдня. Старший сын проводит у монитора по 6 часов, младшие по 3-4 часа. Им нужно не только сделать все задания, но и отправить результат учителям, а это, как оказалось, тоже не быстрый процесс и не без сбоев. При этом сами учителя (и их можно понять) просят не скидывать готовые уроки после определенного времени, потому что они просто не успевают все проверить. Заданий много, школьных предметов много, групп в WhatsApp много – мы уже с ума сходим от этих уроков. При этом у детей есть еще и дополнительные занятия. Например, ментальная арифметика, английский язык. Хотя конечно от них можно отказаться, но, во-первых, это заработок для всех этих организаций допобразования, во-вторых, не хотелось бы пропускать занятия, чтобы потом разом не нагонять все. Плюс многие учреждения культуры тоже вывели занятия в режим онлайн и тоже задают задания.

Я вначале думала, может это только у нас такие проблемы, и только мы не справляемся, но оказалось, что у других мам дела обстоят также. Некоторые при этом работают, они не могут помогать детям и заниматься с ними весь день. Я бы тоже может работала на время самоизоляции, но я не успеваю. Пока у меня один ребенок делает уроки, я помогаю другому, потом отправляем задания с третьим. А еще их же надо покормить и по дому какие-то делать сделать. Я когда читаю в соцсетях, что кто-то умудряется заниматься своими делами, саморазвитием или отдыхать, я им очень завидую», – высказалась мама троих детей Светлана.

«Неудобство в том, что часто в "Дневник.ру" учителя скидывают ссылки на задания или тексты, а они не работают. Регулярно сбои случаются. Те, кому удается зайти, скидывают в WhatsApp хотя бы скриншоты текстов, чтобы дети хоть как-то могли почитать. Очень много проблем именно с технической точки зрения. Я вообще далека от компьютерной грамотности, из меня помощник моему ребенку в этом плане никакой. Не представляю, как с этим всем справляются учителя старшего возраста, которые тоже с техникой не дружат», – сказала благовещенка Татьяна, мама 12-летней ученица.

Эти мнения поддерживают и другие родители. О том, как проходит их дистанционное обучение, они пишут в соцсетях.

«У нас тоже капец. Сегодня по музыке задали прослушать молитву про Пасху и написать свое отношение к ней, понравилась или нет. Мы не стали делать, надоело. Я на работе два дня до обеда», – высказалась в интернете одна из мам.

«Удивительно много узнают и повторяют дети в школе за один день. Сегодня мы с сыном первоклассником повторили состав некоторых чисел, порешали примеры, научились решать задачи. Закрепили правило переноса слов, вспомнили род существительного, повторили тему "Предложения по цели высказывания". Узнали много о растениях-первоцветах и почитали по ролям. Пока он качал пресс, приседал и отжимался, я дистанционно поработала, но это лирическое отступление. Сын "отучился", а я пошла во вторую смену. С дочкой четверокласницей побеседовали о событиях начала ХХ века, познакомились со спряжением глаголов, вспомнили морфологический разбор слов. Математику она выполнила самостоятельно (ура, я ещё поработала). Узнали несколько литературных приёмов, сравнили "Золотую осень" Левитана и Пастернака. Собственно узнали самого Пастернака. Я снова на работу, она – читать диалог по немецкому и писать о Пастернаке. Она на физкультуру, я к плите. Сын читает младшей сестрёнке "Живую шляпу", дочь рисует портрет мамы, а я пишу сочинение на тему "Как я провел второй день дистанционного обучения". Напишу и на работу», – написала в Инстаграме другая родительница.

Некоторые родители, не выдерживая такого режима, вовсе отказываются от обучения. Они готовы смириться с тем, что их дети получат двойки. «Прошу моему сыну выставить за 4-ю четверть по всем предметам, по которым сейчас ведется дистанционное обучение, итоговую оценку 2. Мой сын заниматься дистанционно не будет, поскольку такой вид обучения угрожает моему здоровью и моей жизни (или сопьюсь, или повешусь)», – такое обращение к педагогам написала одна из мам.

Тему обучения на удаленке подняла и блогер Амур.инфо, амурская писательница и поэтесса Галина Одинцова. С ее слов, с аналогичными проблемами столкнулись родители по всей России, за советом к ней обращаются мамы и папы из разных городов страны.

«… многие учителя плохо умеют пользоваться техникой, плюс ко всему – у многих учеников этой техники нет. Кроме телефонов, конечно. Если педагог на уроке мог делать то, что хотел, то сейчас, увы, это уже не получится. Тут всё на виду. И родители видят образованность и умение педагога дать урок. И показать своё знание предмета. Тяжело. Понимаю. И тут возникает новая проблема: вся обучающая нагрузка валится на голову родителей. Не все педагоги поняли, что не все родители сидят дома с детьми и могут полноценно выполнять те задания, которые дают все учителя махом! Сейчас многие, многие родители работают. Дома сидят только пенсионеры. А бабушкам к внукам, увы, нельзя. Замкнутый круг!», – написала блогер.

Далее она приводит жалобы мам. Например, одна мама рассказала ей, что её сын, ученик 10 класса, выполнял одну только математику семь часов. При этом были еще не выполнены задания по пяти предметам. Другая мама привела список из 30 тем рефератов по физкультуре, недоумевая, как тогда успеть сделать уроки по основным предметам и зачем вообще нужно писать рефераты по физической культуре. Еще одна родительница поделилась заданием от учителя труда – сделать самолёт из конструктора «Лего». Семья трудилась три часа, а затем выслала фото учителю, после чего их ждали математика, русский язык и куча других важных предметов.

«Обращаюсь к региональным министрам образования! Друзья, имею право, как имеющая законное звание "Учитель-методист". Как имеющая дополнительное образование – психолог средней школы. Эти заслуженные звания я получила в 1985 году. И хорошо понимаю, о чём буду говорить. Отрегулируйте работу на "удалёнке". Это же не только отчитаться перед правительством области, России, но и понять, что испытывают наши дети и их родители! Не лучше было бы оставить нынче детей в покое, и захватить еще летний месяц для обучения в школе. На "удалёнке" давать только один предмет в день. Или два... Министры образования, вы же должны решать не только материальные и технические вопросы, но и следить за образованием: кто учит и как. А, судя по бурным отзывам родителей, дела-то... увы...», – высказалась Галина Одинцова.

В этом мнении ее поддерживают многие другие родители. Они считают, что необходимо снизить нагрузку на детей по некоторым предметам, в том числе и по предметам дополнительного образования. А также нужно снизить нагрузку в кружках и секциях, делая упор на так называемый «костяк» общеобразовательной программы: русский язык, литературу, математику и так далее.

«Может лучше продлить обучение до июня, действительно сделать только по два предмета в день? Иначе до конца апреля мы в таком режиме не выдержим. Многие старшеклассники в школе, где учится мой ребенок, создали отдельную группу в мессенджере и решили разделить предметы между собой, например, один делает задания по истории, другой по математике, и так далее. Потом все это скидывают в общую группу. И так им хоть немного легче. Уже такие выдумки пошли. Я понимаю, что управление образования тоже столкнулось с этим впервые, но надо как-то это обсуждать и искать выход из ситуации», – поделилась своим мнением мама троих детей.

Тем временем, представители власти уже давали свои комментарии по поводу дистанционного обучения. Начальник управления образования администрации Благовещенска Элина Поцелуева 7 апреля отвечала на вопросы родителей в прямом эфире Инстаграма @obrblag.info. Трансляция была посвящена организации дистанционного обучения в областном центре. Что касается объемов заданий, по словам Элины Борисовны, после жалоб родителей планы были скорректированы, и уже на этой неделе задания выдаются в меньшем объеме. Руководитель ведомства подчеркнула, что школы стремятся к тому, чтобы проводить больше онлайн-уроков.

Также Элина Поцелуева прокомментировала жалобы на работу платформы Дневник.ру. «На сегодняшний день мы знаем, что дистанционное обучение очень масштабно осуществляется по всей стране. Перегружена вся сетевая инфраструктура РФ, в том числе и Дневник.ру стал работать с перебоями. Сегодня проводятся технические работы, которые позволят увеличить пропускную способность каналов. Нам обещают, что в ближайшее время проблема будет решена. Учитывая эту ситуацию, сегодня были даны рекомендации всем руководителям школ, педагогам, учителям использовать активно платформы WhatsApp, электронной почты и СМС-сообщений», – отметила начальник управления в прямом эфире.

Подобные рекомендации были даны и по организации дистанционного обучения тех детей, у которых нет дома компьютера и возможностей выхода в интернет. Таких школьников в Благовещенске – около 1 200. Учителя при обучении ребят должны использовать телефон или сервисы мессенджеров, сказала Элина Борисовна.

По всем вопросам, возникающим в процессе дистанционного обучения, можно обращаться к руководителям образовательных организаций и по телефонам горячей линии управления образования города: 23-75-56, 23-79-59.