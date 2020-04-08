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Бизнес-объединения обратились в правительство, указав на резкий рост нагрузки на предпринимателей

Бизнес-объединения обратились в правительство, указав на резкий рост нагрузки на предпринимателей
Фото: duma.gov.ru

Бизнес-объединения страны – «Опора России», Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей – обратились в правительство РФ. В письме на имя Михаила Мишустина они указывают на шоковую остановку бизнеса в большинстве регионов и резкий рост социальной нагрузки на предпринимателей.

Деловые круги предлагают властям РФ признать пострадавшими не отдельные отрасли, а все субъекты экономической деятельности. Они обозначили круг необходимых мер по спасению российской экономики, сообщается на сайте амурского отделения «Опоры России».

Среди предложений: субсидирование зарплаты наемных работников, освобождение от налогов, ускоренное введение режима самозанятости во всех регионах, сокращение сроков предупреждения работников о предстоящем увольнении и другие.

С текстом письма Михаилу Мишустину можно ознакомиться по ссылке: opora-amur.ru/news/262.

Как сообщало Амур.инфо, в России до 30 апреля продлены нерабочие дни.

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#бизнес #коронавирус #российская власть

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