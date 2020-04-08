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Благовещенский краевед расскажет в прямом эфире, как составить родословную

Благовещенский краевед расскажет в прямом эфире, как составить родословную

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» проведет прямой эфир в сети Инстаграм. Он состоится 8 апреля в 14.00 по благовещенскому времени. Благовещенский краевед Елена Слободчикова расскажет в прямом эфире, как составить родословную.

Участница Школы народного экскурсовода, в прошлом педагог Елена Слободчикова прошла тематический обучающий курс. Она много лет изучает своё генеалогическое древо.

«Я с удовольствием поделюсь адресами полезных сайтов и полезными наработками. Расскажу, с чего начать. И буду ждать вопросы!» — поделилась Елена Слободчикова.

Прямой эфир рассчитан на 30 минут. Аккаунт Центра краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» в Инстаграм — @narmuz_blg.

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» открылся 21 июня 2019 года, руководителем является Елена Пастухова. Центр был создан в целях объединения совместных усилий по формированию единого информационного музейного пространства Благовещенска; содействия повышению профессиональных компетенций в сфере музейного дела кураторов общественных и ведомственных музеев; осуществления организационной, информационной, научно-методической, консультационной, практической помощи; организация выставок, посвященных истории и современности Благовещенска, судьбам жителей города, музеям и их коллекциям.

Центр разместился в библиотеке «Центральная» (ул. Красноармейская, 128). Интерактивная площадка сразу завоевала популярность у благовещенских краеведов, любителей истории, общественников и журналистов.

Из недавних мероприятий центра «Народный музей» - выставка в рамках историко-мемориального проекта «Вспомним поименно», экскурсия в военкомат по поиску информации о ветеранах и другие. Силами сотрудников центра было издано печатное издание «Музеи Благовещенска. Путеводитель». В нем впервые собрана информация о 44 общественных и ведомственных музеях Благовещенска, по которым весь год проходили экскурсии для всех желающих.

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#история #культура

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