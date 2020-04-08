Власти Китая открыли Ухань (видео)

Фото: стоп-кадр из видео

Ровно в полночь 8 апреля полиция полностью убрала заградительные кордоны и здания города впервые за 76 дней осветились иллюминацией. Видео с оживающим городом распространяются по социальным сетям.

В городе также возобновилась работа поездов и общественного транспорта, также снова открывается авиасообщение – в ближайшие дни вылетит более 200 рейсов.

Жители Ухани массово вышли на улицы впервые с начала эпидемии, на выезде образовались пробки из машин: те, кто «застрял» в изоляции более чем на два месяца, уезжают, сообщает Life.

Город Ухань расположен в провинции Хубэй, откуда в декабре 2019 года, предположительно, и началось распространение коронавируса нового типа. Регион стал одним из самых пострадавших в Китае, из-за чего властям страны пришлось предпринять полную изоляцию как самой провинции, так и находящихся в ней городов. Эпидемиологическая ситуация в КНР улучшается, за последние сутки в стране впервые с начала эпидемии никто не умер от коронавируса.