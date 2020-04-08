Правительство Амурской области рассчитывает остановить демографическую деградацию региона

Одним из приоритетов стратегии развития региона до 2035 года стало «Сбережение и развитие человеческого капитала». Основная стратегическая цель Амурской области в демографической сфере ‒ рост численности населения региона.

По прогнозу специалистов, численность амурчан к 2035 году не только прекратит сокращаться, но и увеличится до 822 тысяч человек. Сейчас население области уменьшилось до 793 тысяч.

Если ситуация будет развиваться по самым оптимистическим прогнозам, то через 15 лет по показателю демографии Приамурье достигнет уровня 2012 года. К слову, даже самые благополучные прогнозы не дотягивают до первой половины «лихих девяностых», когда в области проживало более миллиона людей.

Прирост населения будет достигаться, в первую очередь, повышением рождаемости. Одно из условий роста ‒ к 2024 году и все последующее время на каждую амурскую женщину должно приходиться 1,97 ребенка.

Еще одно условие остановки сокращения численности амурчан ‒ снижение смертности.

«Наблюдаемая последние 15 лет тенденция снижения уровня смертности усилится, – говорится в документе. ‒ И в результате за 2018-2035 годы ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится на 13,3 года у мужчин и 9,6 года у женщин».

Таким образом, при благоприятном развитии событий, в 2035 году амурские мужчины будут доживать до 77,4 лет, а женщины ‒ до 83,8 лет.

Третье условия роста населения ‒ миграция. Разработчики стратегии ожидают положительное миграционное сальдо уже в 2020 году. После 2025 года этот показатель должен достигнуть 1 тысячи людей в год и удерживаться до конца прогнозного периода.

Правительство Амурской области представило проект стратегического развития, который составлялся с учетом мнения амурчан. Открытый опрос жителей Приамурья проводился в феврале этого года.

Разработка планового документа еще продолжается. Жители региона могут направить свои предложения в министерство экономического развития и внешних связей на адрес электронной почты hovanec.ks@economy.amurobl.ru. Сделать это можно до 24 апреля 2020 года.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье по итогам первой половины 2019 года темпы убыли населения сократились ‒ жителей области стало меньше на 0,3 тысячи человек (0,04 %). В тот же период 2018 года фиксировали уменьшение на 2,1 тысячи человек (0,26 %). Однако, как было отмечено специалистами Амурстата, снижение численности амурчан из-за превышения числа умерших над числом родившихся компенсировалось миграционным приростом.

По уровню продолжительности жизни населения области в 2018 году Амурская область оказалась на 81-м месте из 85 субъектов Российской Федерации.

В 2018 году продолжительность жизни амурских мужчин составила 64,1 года, женщин – 74,2 лет. По прогнозу Росстата ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Амурской области к 2025 году достигнет 65,2 лет, тогда как продолжительность жизни женщин составит 75,6 лет.

К 2035 году ожидаемая продолжительность жизни амурчан, по данным статистики, увеличится до 71,7 лет, при этом мужчины в среднем будут жить 66,6 лет, или на 10,3 года меньше женщин.

Задачи по увеличению демографического роста Амурские власти собираются решать улучшением социальной политики.

В стратегии указано, что необходимо достичь высокой доступности и качества образования:

– формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития области;

– развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации; информатизация образования;

– обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования Амурской области.

Преодоление негативных демографических тенденций, связанных с качеством здоровья, планируется за счет создания системы здравоохранения преимущественно профилактической направленности:

– обеспечение приоритета профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;

– развитие первичной медико-санитарной помощи, обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению;

– повышение эффективности и доступности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, совершенствование оказания хирургической помощи населению;

– повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

– развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

– обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

– развитие службы паллиативной помощи неизлечимым больным;

– обеспечение эффективного процесса управления системой здравоохранения на территории Амурской области, а также процесса оказания медицинской помощи; обеспечение населения области лекарственными препаратами.

– информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины.

Развитие культуры будет направлено на формирование гармонично развитой личности и реализацию человеческого потенциала:

– обеспечение развития профессионального искусства Амурской области;

– стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

– формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи;

– обеспечение сохранности архивных фондов;

– обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия;

– модернизация системы библиотечного обслуживания с учётом перехода к инновационному развитию;

– организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства.

– гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, содействие укреплению единства российской нации, создание условий для устойчивого развития КМНС Амурской области на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов; реализация государственной политики в отношении российского казачества.

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Амурской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

– создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Амурской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повысить свой уровень двигательной активности и физической подготовленности;

– повышение эффективности деятельности органов управления;

– создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Амурской области и Российской Федерации, совершенствование системы спорта высших достижений.

Молодежная политика. Преодоление тенденции оттока молодежи (18 – 29 лет) из региона за счет повышения привлекательности Амурской области для молодого населения:

– создание сбалансированной и устойчивой образовательной среды для молодежи;

– поддержка здорового образа жизни в молодежной среде;

– создание публичных пространств и площадок, ориентированных на работу с молодежной повесткой и актуальными для молодежи тематиками;

– развитие системы патриотического воспитания граждан Амурской области, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка российского казачества на территории Амурской области.

Социальное обслуживание. Создание условий для обеспечения государственных социальных гарантий и прав населения Амурской области на получение социальной поддержки и социальных услуг:

– обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых населению услуг в сфере социального обслуживания;

– повышение качества жизни семей с детьми и детей в Амурской области;

– повышение уровня жизни граждан отдельных категорий;

– обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения в Амурской области;

– повышение эффективности исполнения функций и осуществления полномочий в сфере социальной защиты населения.