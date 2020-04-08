На фоне пандемии некоторые семьи школьников в Амурской области получат сухпайки

В мессенджерах Амурской области распространяется сообщение, в котором говорится, что некоторым семьям школьников положены продуктовые наборы. Так называемые сухпайки обещают выдать после снятия карантина в школе. Такие продуктовые наборы выдаются на фоне пандемии льготникам по всей стране.

«Уважаемые родители. Объявление для тех, чьи дети относятся к льготной категории по питанию (малоимущие, многодетные, дети с ОВЗ). После снятия карантина с образовательного учреждения вам будут выданы пайки – продуктовые наборы. 6 апреля 2020 года наши поставщики будут организовывать поставку продуктов в образовательные учреждения нашего района. Как только продукты поступят к нам в школу, вам будет назначена дата и время, когда вы сможете прийти и получить пайки, при этом вам необходимо будет написать заявление по образцу, которое вам предоставит школа», – говорится в распространяемом сообщении.

Там же указан номер телефона, по которому предлагается позвонить по всем интересующим вопросам.

Корреспондент Амур.инфо позвонил по этому номеру и выяснилось, что он принадлежит директору образовательного учреждения в Хабаровском крае.

«Знаю, что в Приморском крае уже выдали пайки детям. Категория попадает следующая: малоимущие, многодетные и дети с ОВЗ. Но в каждом в регионе принимаются свои распоряжения. У нас распоряжение тоже действует на эти три категории. Правительство устанавливает, отправляет в министерство образования и науки, оно отправляет в управления, а оттуда уже – в сельские или городские школы. И мы делаем свой внутренний приказ, и детям делаем пайки, договариваемся с поставщиками – рассчитываем стоимость, которая установлена по льготному питанию и на период, пока дети на дистанционном облучении. И выдаем пайки. Потому что, вы понимаете, деньги заложены на питание для этих категорий детей, поэтому они должны получить», – рассказала директор учреждения.

Она рассказала, что, судя по количеству звонков, ее сообщение разошлось по всему Дальнему Востоку. И назвала это чьей-то первоапрельской шуткой, поскольку именно с 1 апреля начался шквал звонков.

Что касается Амурской области, то в министерстве образования и науки Амурской области сообщили, что «федеральным законом предусмотрено двухразовое питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, для них формируются пайки».