Женщине пришлось прощаться с умирающей от коронавируса матерью по телефону

В Англии женщине пришлось по телефону прощаться с умирающей матерью из-за угрозы заражения коронавирусом. В больницах запрещено посещение больных.

51-летняя Кэй Элмер (Kay Elmer) заразилась коронавирусной инфекцией нового типа во время поездки в Лондон. У нее начался сильный кашель, она слегла с высокой температурой и не могла есть. Вскоре Элмер госпитализировали. В больнице ее состояние ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

30-летнюю дочь Элмер Софию не пускали к матери из-за угрозы заражения. Дочь могла видеть мать только через окно ее палаты и общаться с ней по телефону. Каждый день София звонила в больницу и приезжала, чтобы узнать, не улучшилось ли состояние мамы В конце концов, врачи вызвали ее и ее 33-летнего брата и сообщили, что им необходимо принять решение об отключении матери от системы жизнеобеспечения.

София не могла смотреть, как умирает мать. Вместо этого она села в комнате ожидания, связалась с Элмер по телефону и слушала ее последние вздохи. Дочь включила матери с мобильного телефона песню Тины Тернер Simply the best, которая всегда успокаивала маму, сообщает «Лента.ру».

Дочь Элмер винит в смерти матери тех, кто нарушал введенные из-за коронавируса ограничения. Она хочет, чтобы все нарушители задумались о последствиях.

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