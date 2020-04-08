Замглавы Селемджинского района умерла по пути в Благовещенск

Фото: sel28.ru

7 апреля ушла из жизни в возрасте 57 лет заместитель главы Селемджинского района Амурской области Наталья Натыкан. У нее случился инсульт, и была предпринята попытка доставить ее вертолетом санавиации в больницу Благовещенска. Наталья умерла в вертолете.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» глава Селемджинского района Мухамед Беков, Наталья Анатольевна утром пришла на работу, как обычно. В дневное время женщине стало плохо. Она сама вызвала скорую помощь. «Увезли на носилках. У нее был очень сложный инсульт. Сразу вошла в кому. Соответственно, на ИВЛе лежала. Вызвали санборт. Санборт прилетел. У врачей тоже были сомнения 50 на 50, но здесь сложно было вытянуть пациента с таким диагнозом. Созвонились врачи с родственником ближайшим – сыном. Сын дал согласие, потому что какой-то шанс был. Скончалась в вертолете», – сообщил Мухамед Бекханович.

Наталья Натыкан – уроженка Магаданской области. Родилась в 1963 году в поселке Шахтерский. В 1985 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт. Работала в том числе школьным учителем. В 2016 году заняла должность заместителя главы администрации по социальным вопросам поселка Прогресс.

Замглавы администрации Селемджинского района по социальным вопросам Наталья Натыкан стала в 2017 году, сообщается на сайте властей района. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования».