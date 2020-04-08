Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:57 1

Замглавы Селемджинского района умерла по пути в Благовещенск

Замглавы Селемджинского района умерла по пути в Благовещенск
Фото: sel28.ru

7 апреля ушла из жизни в возрасте 57 лет заместитель главы Селемджинского района Амурской области Наталья Натыкан. У нее случился инсульт, и была предпринята попытка доставить ее вертолетом санавиации в больницу Благовещенска. Наталья умерла в вертолете.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» глава Селемджинского района Мухамед Беков, Наталья Анатольевна утром пришла на работу, как обычно. В дневное время женщине стало плохо. Она сама вызвала скорую помощь. «Увезли на носилках. У нее был очень сложный инсульт. Сразу вошла в кому. Соответственно, на ИВЛе лежала. Вызвали санборт. Санборт прилетел. У врачей тоже были сомнения 50 на 50, но здесь сложно было вытянуть пациента с таким диагнозом. Созвонились врачи с родственником ближайшим – сыном. Сын дал согласие, потому что какой-то шанс был. Скончалась в вертолете», – сообщил Мухамед Бекханович.

Наталья Натыкан – уроженка Магаданской области. Родилась в 1963 году в поселке Шахтерский. В 1985 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт. Работала в том числе школьным учителем. В 2016 году заняла должность заместителя главы администрации по социальным вопросам поселка Прогресс.

Замглавы администрации Селемджинского района по социальным вопросам Наталья Натыкан стала в 2017 году, сообщается на сайте властей района. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования».

Просмотров всего: 5486

#происшествия

распечатать


Происшествия 5

В Екатеринославке найдены части тел собак, которых, предположительно, съели (видео 18+)
Происшествия 1

В Приамурье полицейский стрелял по колесам машины, которая пыталась скрыться
Происшествия 3

У волка, напавшего на женщину в амурском селе, подтвердили бешенство
Происшествия 9

Амурчанин по подложным документам взял кредит на 80 миллионов
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Как жаль, в таком возрасте. Берегите себя.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь