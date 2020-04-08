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сегодня, 10:56 4

Амурские депутаты разработали механизм предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет

Амурские депутаты разработали механизм предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет
Фото: pixabay.com

8 апреля в амурском парламенте пройдет заседание в формате заочного голосования. На рассмотрение депутатам будет представлен один законопроект: «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

«Изначально планировалось, что новые меры социальной поддержки начнут действовать с 1 июля. Но в сложившейся ситуации пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше. Законодательным собраниям субъектов для этого необходимо было разработать свои региональные правовые механизмы для осуществления этих выплат. Так как на основании распоряжения губернатора на территории области действует режим повышенной готовности, мною принято решение не созывать очередное заседание парламента в апреле, а провести заочное голосование по наиболее важным, не терпящим отлагательства вопросам», – прокомментировал председатель законодательного собрания области Вячеслав Логинов.

Получать ежемесячные денежные выплаты на детей смогут российские семьи, среднедушевой доход которых ниже величины одного регионального прожиточного минимума. В Приамурье таковой на сегодняшний день составляет 12 294 рубля. По предварительным подсчетам, рассчитывать на новую меру социальной поддержки смогут свыше 15 тысяч амурских семей.

В пояснительной записке к документу говорится, что осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет планируется за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств за счет субсидии из федерального бюджета.

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#дети #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    юристы разработали-депутаты в этом ноль

  • mestny

    mestny
    1 час назад

    не получается понять одного - а что до 3 лет и после 7 лет дети не кушают? не одеваются? и не нуждаются в средствах к существованию?

    какой идиот придумывает возрастные рамки?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    mestny

    не получается понять одного - а что до 3 лет и после 7 лет дети не кушают? не одеваются? и не нуждаются в средствах к существованию? какой идиот придумывает возрастные рамки?



    Это чисто математические расчёты. Видимо денег на всех не хватило.

    До трёх лет ещё кашку едят, а после семи лет могут сами себя прокормить попрошайничеством.

    В нашей стране даже власть попрошайничеством может заниматься.

  • малиновская

    малиновская
    19 минут назад

    Боже, они помощь, о которой Путин брякал в 5000 не могут организовать.

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