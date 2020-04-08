Амурские депутаты разработали механизм предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет

8 апреля в амурском парламенте пройдет заседание в формате заочного голосования. На рассмотрение депутатам будет представлен один законопроект: «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

«Изначально планировалось, что новые меры социальной поддержки начнут действовать с 1 июля. Но в сложившейся ситуации пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше. Законодательным собраниям субъектов для этого необходимо было разработать свои региональные правовые механизмы для осуществления этих выплат. Так как на основании распоряжения губернатора на территории области действует режим повышенной готовности, мною принято решение не созывать очередное заседание парламента в апреле, а провести заочное голосование по наиболее важным, не терпящим отлагательства вопросам», – прокомментировал председатель законодательного собрания области Вячеслав Логинов.

Получать ежемесячные денежные выплаты на детей смогут российские семьи, среднедушевой доход которых ниже величины одного регионального прожиточного минимума. В Приамурье таковой на сегодняшний день составляет 12 294 рубля. По предварительным подсчетам, рассчитывать на новую меру социальной поддержки смогут свыше 15 тысяч амурских семей.

В пояснительной записке к документу говорится, что осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет планируется за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств за счет субсидии из федерального бюджета.