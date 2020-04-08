В Благовещенске объявлен конкурс на лучший сувенир ко Дню города

Благовещенская «Аллея мастеров» приглашает умельцев от 18 лет и старше принять участие в креативном проекте «СУВЕНИР.blg». В его рамках планируется создать более 50 уникальных сувениров про Благовещенск. Придумать их могут не только профессиональные художники и мастера, но и жители города.

Проект «СУВЕНИР.blg» является победителем конкурса муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска в 2020 году. На реализацию проекта выделено более 80 тысяч рублей. На данные средства планируется создать пилотные тиражи лучших (интересных) работ, а также приобрести оборудование для торгового павильона на городской набережной.

«Мы ждем от участников открытки, магниты, значки, необычные сувениры, показывающие красоту и особенности столицы Приамурья, — рассказала руководитель проекта Наталья Белоноженко. — Для участия в проекте приглашаем студентов художественных, декоративно-прикладных и дизайнерских факультетов учебных заведений города Благовещенска, самодеятельных художников, а также жителей города».

На сегодняшний день, уже порядка 10 человек принимает участие в проекте и рисует авторские открытки, где изображены любимые места благовещенцев, памятники, архитектура и природа города.

Работы для участия принимаются до 10 мая. Лучшие сувениры будут представлены на выставке, посвященной дню рождения Благовещенска, а также в торговом павильоне на городской набережной. Заявки принимаются по электронной почте: domremeselblg@yandex.ru, вопросы — по телефону: 8-914-576-92-76, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.