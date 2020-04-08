Вирусолог сообщил, когда можно говорить о сокращении нерабочих дней в России

Владимир Путин провел 7 апреля совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Он поинтересовался у вирусолога, можно ли сократить количество нерабочих дней, которые продлены до 30 апреля в связи с пандемией. Президент подчеркнул, что в условиях, когда «все в стране стали вирусологами», важно услышать мнение «истинных специалистов».

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев ответил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю. «Продолжить надо разобщение, которое ведется по стране, и этот эффект через неделю мы должны будем увидеть, в первую очередь по Москве», — отметил специалист.

Он пояснил, что именно через неделю пройдет инкубационный период после разобщения, тогда-то и станут понятны тренды и тенденции в заболеваемости.

Медик обратил внимание на одну из главных особенностей инфекции – более 80 % заболевших переносят ее в легкой форме; пациентов в тяжелом состоянии – только 15 %, в критическом – 5 %. «И самое главное в этой особенности, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Вот эта вот особенность, которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток», – указал Кутырев.

Как сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев «Газете.Ru», в квартиру, где был обнаружен зараженный коронавирусом, нельзя впускать людей без защитной одежды на протяжении трех дней. «Потенциальным местом заражения квартира человека с подтвержденным COVID-19 может считаться трое-четверо суток. За это время туда лучше никому не заходить кроме самого больного, если он лечится дома. Это связано с тем, что вирус может до сих пор находиться на одной из гладких поверхностей. После выздоровления человека, когда тот перестает распространять бактерии, вирус также благополучно умирает – это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни», — отметил специалист.

Поддержала его мнение и главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. По ее словам, если человек проходит лечение в больнице, его квартира сама «обезвредится» за три дня. Если же лечиться приходится на дому, после выздоровления достаточно просто сделать генеральную уборку.

«За то время, пока человек находится в больнице, коронавирус уже успеет уничтожиться сам – он же не может жить вечно. На поверхностях может продержаться очень недолго, максимально на пластике – 72 часа. Если в квартиру за это время никого не впускать, то уже очень скоро там все будет обезврежено. Тем не менее уборку с антисептиками, безусловно, стоит сделать, в том числе для самоуспокоения», – подчеркнула Ткачева.