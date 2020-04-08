Появились подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина находится на лечении тяжелой пневмонии в частной клинике. У нее подозревают коронавирус. В ночь на 7 марта самочувствие певицы резко ухудшилось, поэтому артистку ввели в состояние искусственной комы. Друзья звезды рассказали, как развивалась ее болезнь.

Сейчас за жизнь 70-летней Бабкиной борются лучше врачи Москвы. Близкие друзья артистки знали о том, что у актрисы начались проблемы со здоровьем, но им в течение нескольких дней удавалось скрывать эту информацию.

Доктор Александр Мясников, который давно дружит с Надеждой Георгиевной, рассказал, что диагноз коронавирус у нее пока не подтвержден. «Я знал о госпитализации, общался с ее родственниками. Просто никто не хотел привлекать внимание общественности. Коронавирус был под вопросом. Нужно знать, что человека вводят в кому, когда он сам мешает работе аппарата искусственного дыхания. Здесь решение принимает врач. Звание народной артистки – это не гарантия того, что ты не заболеешь. Остается только надеяться, что она выздоровеет», – цитирует врача StarHit.

Вячеслав Манучаров знал о госпитализации Бабкиной. Как он рассказал журналистам, Надежда звонила ему недавно и подозревала у себя коронавирус. «Она кашляла мне в трубку пару дней назад. Говорила, что у нее, наверное, коронавирус», – признался Манучаров.

О том, где Надежда могла заразиться, пока неизвестно. В марте певица была в США, но тогда эпидемии еще не было. После возвращения в Москву певица планировала устроить масштабный праздник в честь юбилея, но мэр города Сергей Собянин запретил любые мероприятия с численностью гостей более 50 человек. Поэтому артистке пришлось существенно сократить количество приглашенных.

На закрытом празднике присутствовал ее друг и коллега Сергей Астахов. По словам актера, на празднике Бабкина чувствовала себя хорошо. «Я слышал, что у Надежды подтвердился COVID-19. Это очень печально. На ее дне рождении я присутствовал. Надя очень ответственно подошла к организации: считала всех присутствующих, чтобы не было более 50 человек. В итоге нас было 49. Конечно, на юбилее мы обнимались, целовались. Но тогда она чувствовала себя прекрасно», – рассказал Астахов.

Судя по последним данным, состояние Бабкиной все еще остается тяжелым. Звезду так и не вывели из состояния искусственной комы. Сейчас рядом с ней находится сын Данила. А вот ситуация с коронавирусом пока остается непонятной. Некоторые СМИ сообщили, что два теста Бабкиной оказались отрицательными. Однако поклонники опасаются, что родственники просто скрывают истинную информацию, не желая создавать панику.

Агент звезды подтвердил, что ее самочувствие вызывает опасения, но другие детали раскрывать не стал. «Надежда Георгиевна чувствует себя не очень. Это единственная информация, которой мы готовы пока поделиться», — рассказали представители певицы.