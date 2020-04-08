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8апреля
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сегодня, 10:33 3

Прокуратура проверит, законно ли отказали в больничном благовещенцу на самоизоляции

Прокуратура проверит, законно ли отказали в больничном благовещенцу на самоизоляции

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту отказа в выдаче листа нетрудоспособности жителю Благовещенска, который ушел на самоизоляцию по прилете из Москвы. Надзорный орган проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и трудовых прав мужчины.

Как сообщало Амур.инфо, губернатор Амурской области подписал распоряжение, которое предписывает всем прибывшим из других регионов самоизолироваться дома на 14 дней. Прилетевший из Москвы, где ежедневно регистрируются сотни новых случаев коронавируса, Антон ушел на самоизоляцию. Но теперь ему отказывают в получении больничного.

И он не понимает, каким образом должен выполнять распоряжение главы региона и оставаться дома, одновременно не став прогульщиком на работе.

Теперь законность такого отказа проверит прокуратура.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    14 дней пройдут, пока прокуратура растележится.

  • батарейка

    батарейка
    26 минут назад

    И мужчину уволят

  • Пальмочка

    Пальмочка
    26 минут назад

    Так в этом то и проблема. Губернатор обязал самоизолироваться, прибывшим из Москвы, но в его компетенцию не входит решение вопроса о выдаче больничного. А федеральные власти , сказали, что больничный положен только прибывшим из других стран. Видимо, каждый должен сам решать как это делать

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