Путин: пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может выйти на плато через 10-14 дней, если будут соблюдаться профилактические меры и увеличиваться объемы тестирования, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Свое мнение по этому поводу высказал и президент РФ.

«Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией. После этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдём в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду», – сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24».

«Если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», – указала она.

После этого, по словам главы ведомства, количество заболевших продержится на плато – до середины июня – и начнет снижаться. Она сообщила также, что в России ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет 18-20 %. «Прирост составляет 18-20 %, это не в десять и не в два раза (больше) за одни сутки», – сказала она и добавила, что сдерживать коронавирус удается из-за принятых мер, пишет «Газета.ру».

По мнению президента России Владимира Путина, пик эпидемии коронавируса еще не пройден. Он также призвал учиться на чужих ошибках.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал российский лидер на совещании по борьбе с распространением инфекции, кадры которого показали в эфире телеканала «России 24».