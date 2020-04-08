В Екатеринославке найдены части тел собак, которых, предположительно, съели (видео 18+)

Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

Обновлено: 11:18



Амурчанка Ольга рассказала ИА «Амур.инфо» о жуткой находке в селе Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Были обнаружены части тел собак, которых, предположительно, съели.

Все началось с того, что подруге Ольги на телефон пришло видео, на котором запечатлено, как средь бела дня мужчина разделывает собаку. Амурчанки выехали на место, которое демонстрировалось в ролике. По прибытии они обнаружили веревки в крови, лужу крови, части мяса животного. На место вызвали полицию. Исследовав местность, девушки наткнулись на настоящее кладбище собак.

Видео (18+): instagram.com/goryachie_cerdca

Видео (18+): instagram.com/goryachie_cerdca

«Там шкуры, головы, щенки», – перечисляет Ольга, называя увиденное кошмаром. Оказалась в том месте и свежая шкура, по всей видимости, собаки, которую разделал мужчина на видео. «Я так полагаю, он питался этими животными неоднократно», – отмечает девушка.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. «Вчера в отдел полиции в селе Екатеринославка поступило 4 сообщения от местных жителей о том, что неизвестный разделывает собаку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Гражданин установлен. На месте происшествия обнаружены останки собак. По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет установления факта жестокого обращения с животными», – сообщили в ведомстве.

По информации, которая поступила агентству от источника, мужчина не отрицает того, что употребляет собак в пищу. Однако настаивает, что с его стороны жестокости по отношению к животным не было.