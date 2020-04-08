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8апреля
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В Екатеринославке найдены части тел собак, которых, предположительно, съели (видео 18+)

В Екатеринославке найдены части тел собак, которых, предположительно, съели (видео 18+)
Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

Обновлено: 11:18

Амурчанка Ольга рассказала ИА «Амур.инфо» о жуткой находке в селе Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Были обнаружены части тел собак, которых, предположительно, съели.

Все началось с того, что подруге Ольги на телефон пришло видео, на котором запечатлено, как средь бела дня мужчина разделывает собаку. Амурчанки выехали на место, которое демонстрировалось в ролике. По прибытии они обнаружили веревки в крови, лужу крови, части мяса животного. На место вызвали полицию. Исследовав местность, девушки наткнулись на настоящее кладбище собак.

Видео (18+): instagram.com/goryachie_cerdca

Видео (18+): instagram.com/goryachie_cerdca

«Там шкуры, головы, щенки», – перечисляет Ольга, называя увиденное кошмаром. Оказалась в том месте и свежая шкура, по всей видимости, собаки, которую разделал мужчина на видео. «Я так полагаю, он питался этими животными неоднократно», – отмечает девушка.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. «Вчера в отдел полиции в селе Екатеринославка поступило 4 сообщения от местных жителей о том, что неизвестный разделывает собаку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Гражданин установлен. На месте происшествия обнаружены останки собак. По факту произошедшего проводится доследственная проверка на предмет установления факта жестокого обращения с животными», – сообщили в ведомстве.

По информации, которая поступила агентству от источника, мужчина не отрицает того, что употребляет собак в пищу. Однако настаивает, что с его стороны жестокости по отношению к животным не было.

Просмотров всего: 832

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    область живёт!

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    52 минуты назад

    Не планирует ли данный мужчина переезжать в Благовещенск?

  • мыжго

    мыжго
    45 минут назад

    А вот мною сегодня в Авоське были обнаружены части тел животных, которые съесть не успели пока еще.

    Но на ужин точно съедим!

    Срочно в номер!

  • Adolf

    Adolf
    33 минуты назад

    От хорошей жизни люди собак едят? то ли ещё будет..

  • Родя

    Родя
    25 минут назад

    Кур едят, поросят едят, телят едят, ягнят едят, кроликов едят, козлят едят, гусей, уток, индюшек.

    И ничего. Есть закон что нельзя употреблять в пищу собак?

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