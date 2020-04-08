Около двух тысяч предложений от амурчан поступило в проект стратегии развития Приамурья

В правительстве региона продолжается разработка Стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2035 года. В начале апреля экспертная группа представила проект долгосрочного документа, который составлялся с учетом мнения амурчан. Открытый опрос жителей Приамурья проводился в феврале этого года.

«За это время к нам поступило более 1 500 предложений, ‒ рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. ‒ Почти половина из них касается развития экономики региона. Амурчане активно высказывали свои предложения по поддержке промышленности и сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, повышению доступности транспортных услуг и развитию туристической отрасли. Внимание уделили и социальной сфере. Наибольшее количество предложений здесь затрагивает улучшение качества сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы повышения уровня жизни населения».

Ознакомиться с проектом Стратегии можно на портале правительства Амурской области.

Кроме этого, у неравнодушных жителей региона есть возможность направить свои предложения по формированию данной Стратегии в дальнейшем. Сделать это можно до 24 апреля 2020 года. В письменной форме инициативы принимаются в министерство экономического развития и внешних связей на адрес электронной почты hovanec.ks@economy.amurobl.ru. Они будут направлены разработчикам и при обосновании найдут отражение при формировании окончательного варианта Стратегии.

Как сообщало Амур.инфо, разработку долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Амурской области ведут эксперты из компании «Финансовый и организационный консалтинг» (Москва).

На сайте областного правительства у амурчан выясняют, хотят ли они дальше жить в области, хватает ли им денег, что устраивает и что нужно менять. Пожелания учтут при разработке Стратегии на ближайшие 15 лет.

По словам руководителя проектной группы Анны Земцовой, план по реализации Стратегии станет настоящей пошаговой инструкцией по достижению намеченных целей для всех региональных органов исполнительной власти. Его планируют презентовать не позднее начала августа текущего года.