«Человек и закон» будет бесплатно консультировать амурчан о праве на кредитные каникулы

Компания «Человек и Закон» в Благовещенске на фоне пандемии проводит бесплатные онлайн консультации по всем юридическим вопросам. В частности, специалисты готовы разъяснить всем желающим закон о праве граждан и бизнеса на кредитные каникулы из за коронавируса.

В компании объясняют, что их цель – снижение уровня тревожности населения.

«Каждая компания – это прежде всего люди, и мы понимаем, что настало время, когда от действий каждого отдельного человека зависит общий результат. И как предприниматели понимаем, что если сидеть и ничего не предпринимать, то и результата не будет. Поэтому мы приняли решение организовать для населения и организаций бесплатные онлайн консультации», – рассказали представители компании.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8-914-550-07-50 или через сайт: zakon28.ru.