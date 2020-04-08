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сегодня, 10:00 2

«Человек и закон» будет бесплатно консультировать амурчан о праве на кредитные каникулы

«Человек и закон» будет бесплатно консультировать амурчан о праве на кредитные каникулы
Фото: pixabay.com

Компания «Человек и Закон» в Благовещенске на фоне пандемии проводит бесплатные онлайн консультации по всем юридическим вопросам. В частности, специалисты готовы разъяснить всем желающим закон о праве граждан и бизнеса на кредитные каникулы из за коронавируса.

В компании объясняют, что их цель – снижение уровня тревожности населения.

«Каждая компания – это прежде всего люди, и мы понимаем, что настало время, когда от действий каждого отдельного человека зависит общий результат. И как предприниматели понимаем, что если сидеть и ничего не предпринимать, то и результата не будет. Поэтому мы приняли решение организовать для населения и организаций бесплатные онлайн консультации», – рассказали представители компании.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8-914-550-07-50 или через сайт: zakon28.ru.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    да да.............. обратитесь

  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    Ужасная организация. Заманивают бесплатной консультацией, а потом вымогают с людей баснословные деньги за дела которые выиграть в принципе невозможно, так как нет правовых оснований. Юристов в кампанию набирают по объявлению, так что они в делах какой - либо направленности вообще не особо разбираются. Куча людей не могут забрать деньги, некоторые уже дошли до того что вроде в прокуратуру на них подавали. На своих сайтах сайтах возмущение и негативные отзывы про себе удаляют, посмотрим как будет здесь.

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