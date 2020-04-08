Американцы пытаются присвоить Луну: обзор прессы

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Есть мнение, что продукты подорожают на 5-20 %; доверие к президенту Путину выросло до 74 %; СМИ пишут, что людям могут начать раздачу определенной суммы денег. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Моей Мадонне» пишут о бешенстве. Так или иначе, о бешенстве пишут абсолютно во всех газетах, но именно в «Моей Мадонне» пишут о бешенстве, порожденном совсем не коронавирусом. Здесь о волке, который в селе Смоляное Ромненского района подрался с тремя десятками собак, поранил лошадь и напал на женщину. То есть поработал не хуже вируса. У пристреленного местным жителем дикого животного обнаружили бешенство.

Напишут же такое

О чем еще рассказывает «Моя Мадонна». Еще о предстоящем подорожании продуктов питания на 5-20 %. В еженедельнике часть этих продуктов перечисляется, но повторять это нужды нет: вам достаточно посмотреть на полки своих холодильников и шкафов, где вы храните припасы.

Еще здесь о том, как живет Благовещенск в режиме самоизоляции. Ну, каждый выживает как может: например, в одном из цветочных салонов вдруг стали продавать чай, тушенку и крупу. А что, букетик из консервов – весьма оригинально. Подробности изучите вместе с автором материала Анной Азановой.

Также в номере

Не пропустите в «Моей Мадонне» статью о бывшем военном Андрее Шарашкине, который решил пройти всю Россию пешком. Собрал он кой-какие манатки (ну там, палатка, горелка, продуктишки – всего 25 килограмов) – и в путь! На нашу область у экстремала ушло чуть больше трех недель. Попешеходствовав по городам и весям области, составил ее портрет, с чем и предлагается познакомиться.

А еще обязательно прочтите небольшую публикацию Светланы Кобыш «Новая жизнь». Про любовь. По прочтении у вас на глазах явно появятся слезы (вот как у меня, хоть я и суровый мужчина). Но это добрые слезы.

И вот уже полобзора позади, а я все никак не могу расстаться с «Моей Мадонной». В общем, вы поняли, с какой газеты начинать ваш нерабочий рабочий день, да?

Полный абзац

Пришла очередь «Российской газеты». Здесь вы прочтете о том, что американцы под шумок пытаются присвоить себе Луну и планеты Солнечной системы. Вы можете себе это представить: вечером глядь на небо, а Луны нет! У американцев! Если о подробностях, то в статье «Трамп упал с Луны» говорится, что президент США подписал указ, наделяющий эту страну правом на добычу ресурсов в космосе. Где угодно – на спутнике Земли, на планетах… Место застолблено, как это делалось во времена знаменитой «Золотой лихорадки». Пишут, что «Роскосмос» возмущен, но вряд ли Трамп знает о существовании этой конторы.

Также в номер

Что еще обязательно следует прочесть. Небольшую рецензию на фильм «Облепиховое лето» – о советском драматурге Александре Вампилове (совершеннейшая классика – его пьеса «Старший сын»). И большую статью, посвященную писателю Олегу Куваеву. Крепкий был писатель. Мужчина. Не пропустите.

Очень интересно

Берем в руки «АиФ», читаем о том, что уровень доверия к президенту Путину после второго обращения к народам России вырос до 74 %. А до этого (после первого обращения) был 71 % с небольшим. Включив логику, можно предположить, что будет после третьего обращения.

Дальше пишут о Конституции, мол, проголосуем за нее и попозже, главное, победить инфекцию. А то, что победим, – и к бабушке ходить не надо. А потом и проголосуем. Победив-то, как не проголосовать?!

Кстати, о победе над коронавирусом, то есть, уже не о Конституции. Некий читатель из Астрахани интересуется, можно ли победить заразу джином. Ответ прочтите сами.

На посошок

И «Комсомольская правда» – разве можно без нее представить обзор? В первую очередь обратите внимание на рубрику «Портрет явления» – здесь о том, почему не всех жителей привлекает двухпроцентная ипотека, что за подводные камни таятся под сладкими обещаниями. А изучив эти разъяснения, смело бросайтесь в омут других публикаций – и о том, что у Петросяна с его новой подругой родился сын, и о том, что пандемия была предсказана уже черт знает когда, и о том, что… И тут внимание – о том, что деньги сейчас надо просто раздать населению! И ведь раздадут! Но точно знаю, что нас у пункта раздачи не будет.

И чтобы вы неправильно не истолковали прощальное слово «Пока», скажу: «До свиданья».