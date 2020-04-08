В Приамурье новых случаев коронавируса не зарегистрировано

Правительство Амурской области опубликовало оперативную сводку по коронавирусу за 7 апреля. На горячую линию в службу 112 поступило 700 обращений. С нарастающим итогом – 9 771. Специалисты оказывали консультации по социальным вопросам, порядку получения больничных, добровольного лабораторного исследования на вирус и другим.

По состоянию на 7 апреля в обсерваторе находится 9 граждан КНР с видом на жительство. В изоляторах – 14 человек. На изоляции по месту жительства 959 человек, вернувшихся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 7 апреля бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 1 419 проверок соблюдения по месту домашней изоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа.

В ФБУЗ Амурской области на COVID-2019 обследованы 2 162 человека из числа подлежащих контингентов, в лаборатории Амурской областной инфекционной больницы – 238 человек.

По последним данным на вторник, 7 апреля, в Амурской области зарегистрировано 4 лабораторно подтверждённых случая COVID-2019, эпидемиологически связанных между собой. Первая заболевшая, получив необходимое лечение и двукратно отрицательный результат на COVID-2019, выписана из стационара с выздоровлением. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.