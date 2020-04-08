Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8апреля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 7 апреля

Выбор читателей за 7 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 7 апреля.

Глава Чечни ответил премьеру Мишустину на критику о закрытии границ

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ответ премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу закрытых из-за коронавируса границ республики. Ранее премьер резко раскритиковал региональные власти, закрывающие границы своих областей.

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля. К перечню организаций, определенных ранее указом президента РФ, на региональном уровне были добавлены еще 46 позиций. Послабление не коснется трех городов: Благовещенска, Свободного и Белогорска.

Родственники сбитой пьяным водителем благовещенки просят о помощи

В социальных сетях родственники и друзья Марии Черленок, которую сбил в Благовещенске пьяный водитель, организовали сбор средств. Деньги предназначены на организацию похорон, а также помощь шестилетней дочери погибшей.

В Благовещенске парень выпал из окна 10-го этажа и остался жив (видео)

В ночь с 6 на 7 апреля в Благовещенске произошло ЧП. Молодой человек выпал из окна 10-го этажа дома № 253/2 по улице Островского. Парень остался жив, его увезли в больницу.

Просмотров всего: 1

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Коронавирус

Коронавирус заставил WhatsApp ввести ограничения на пересылку сообщений
Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Пандемия-2020»
Общество 28

Жительница амурского села ходит к чудо-столбу, чтобы учиться дистанционно
Общество

Из тюрем США в связи с коронавирусом начали выпускать заключенных: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь