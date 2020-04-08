Выбор читателей за 7 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 7 апреля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ответ премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу закрытых из-за коронавируса границ республики. Ранее премьер резко раскритиковал региональные власти, закрывающие границы своих областей.

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля. К перечню организаций, определенных ранее указом президента РФ, на региональном уровне были добавлены еще 46 позиций. Послабление не коснется трех городов: Благовещенска, Свободного и Белогорска.

В социальных сетях родственники и друзья Марии Черленок, которую сбил в Благовещенске пьяный водитель, организовали сбор средств. Деньги предназначены на организацию похорон, а также помощь шестилетней дочери погибшей.

В ночь с 6 на 7 апреля в Благовещенске произошло ЧП. Молодой человек выпал из окна 10-го этажа дома № 253/2 по улице Островского. Парень остался жив, его увезли в больницу.