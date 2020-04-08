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8апреля
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сегодня, 08:22 4

В Белогорске объявят день снятия самоизоляции

В Белогорске объявят день снятия самоизоляции
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске намереваются отпраздновать день снятия самоизоляции. Идея отметить это событие возникла в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в инстаграм-аккаунте главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Один из подписчиков предложил маски не раздавать, а продавать, чтобы впоследствии на эти средства организовать салют. «Все-таки маски продать, по символической цене 5-10 рублей, а на эти деньги в день снятия изоляции запустить салют, – предложил предприимчивый подписчик главы. – Думаю, этот день надолго всем запомнится».

«Салюты и без администрации будут в день снятия самоизоляции», – пошутил в ответ глава Белогорска.

В пресс-службе администрации Белогорска отмечают, что традиция организации фейерверков по значимым поводам в Белогорске есть. Кроме традиционных салютов в честь 9 Мая, 23 февраля, фейерверки организуют на День города, 8 Марта и в день школьных выпускных.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус #праздники

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Комментарии
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  • Очумелый

    Очумелый
    40 минут назад

    Осталось совсем немного.... Когда?

  • Демидыч

    Демидыч
    36 минут назад

    пир во время всемирной пандемии-а потом будут СМСками детям деньги собирать

  • амурская алена

    амурская алена
    35 минут назад

    Молодцы оптимисты!хоть бы скорее наступил этот день!

  • Rick1979

    Rick1979
    20 минут назад

    И в Благовещенске тоже надо отпраздновать, хоть какое-то позитивное событие в памяти останется

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