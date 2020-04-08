В Белогорске объявят день снятия самоизоляции

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске намереваются отпраздновать день снятия самоизоляции. Идея отметить это событие возникла в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в инстаграм-аккаунте главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Один из подписчиков предложил маски не раздавать, а продавать, чтобы впоследствии на эти средства организовать салют. «Все-таки маски продать, по символической цене 5-10 рублей, а на эти деньги в день снятия изоляции запустить салют, – предложил предприимчивый подписчик главы. – Думаю, этот день надолго всем запомнится».

«Салюты и без администрации будут в день снятия самоизоляции», – пошутил в ответ глава Белогорска.

В пресс-службе администрации Белогорска отмечают, что традиция организации фейерверков по значимым поводам в Белогорске есть. Кроме традиционных салютов в честь 9 Мая, 23 февраля, фейерверки организуют на День города, 8 Марта и в день школьных выпускных.