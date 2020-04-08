Хэйлунцзянские компании экономят на зарплатах иностранцев в период пандемии

Компании провинции Хэйлунцзян, в которых работают иностранные специалисты, в условиях пандемии коронавируса стараются экономить. Под разными предлогами иностранцам не выплачивают зарплату полностью, предлагают вернуться в Россию, а тех, кто уехал, просят пока не возвращаться.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае в конце января в провинции Хэйлунцзян почти на 2 месяца была приостановлена работа предприятий, развлекательных заведений, а также образовательных структур. С начала апреля в рамках государственной программы восстановления производства и возвращения на рабочие места хэйлунцзянские предприятия восстанавливают работу, но в ограниченном режиме.

Образовательные структуры, в том числе школы иностранных языков, средние школы и вузы, восстановили работу по интернету с марта. При этом иностранным специалистам, у которых, как правило, одна из самых высоких зарплат в образовательных структурах, предложили работать удаленно за гораздо меньшие деньги, чем указано в контрактах, пишет Biang.ru.

«Я получал в школе иностранных языков 17 000 юаней в месяц. Сейчас нас заставили вести уроки по интернету, и за них платят по 150 юаней в час. Таких цен в Хэйлунцзяне уже давно нет. Школа объявила, что у нее тяжелое финансовое положение, потому что из-за коронавируса значительно сократилось количество учеников. За март я получил 3 700 юаней. Еще слава богу, что они по-прежнему частично компенсируют съем квартиры (около 1 500 юаней)», – рассказал один из российских преподавателей иностранных языков школы иностранных языков Харбина.

В китайских торговых компаниях, ориентированных на бизнес с Россией, российским специалистам-переводчикам предложили вернуться на родину в феврале. Те, кто остались в Китае, сидят почти без работы.

«Зарплаты не было в феврале и в марте. Я работаю сейчас дистанционно с Россией, чтобы хоть как-то поправить свое финансовое положение. При этом в офисе все китайские работники вышли на работу. Полагаю, что у них с зарплатой нет проблем. А мне говорят, что для меня работы нет», – пожаловался переводчик технической документации одной из харбинских компаний, которая экспортирует в Россию продукцию машиностроения из провинции Хэйлунцзян.

Как сообщал ранее портал «Дунбэйван», некоторые рестораны, где работают россияне, уже открылись для клиентов. Но основная часть баров и ресторанов русской кухни по-прежнему закрыты. А работники – повара, официанты и танцоры – вернулись в Россию и не могут выехать обратно в Китай.

«Я до сих пор жду зарплату за январь. В Россию я вернулась в феврале. Что касается возвращения в Китай, мне сказали подождать до лета. Пока ситуация с коронавирусом в Китае и в России не очень благополучная», – рассказала танцовщица одного из ресторанов русской кухни в городе Цицикар.

С 28 марта Китай временно запретил въезд для иностранцев с визами и видами на жительство. В связи с этим многие иностранные специалисты, которые работают в провинции Хэйлунцзян, не могут вернуться в Китай.