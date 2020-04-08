Гороскоп 8 апреля: Рыбы посвятят себя работе, у Дев финансовые трудности

Восход Солнца: 05:50

Заход Солнца: 19:13

Солнце в Овне.

Овен. День может быть достаточно спокойным, но с неприятным оттенком негативных явлений предыдущих дней. Постарайтесь все неприятности воспринимать без эмоций. Не исключено, что вечер принесет Вам приятное послевкусие.

Телец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Негативные события первой половины дня могут привести ко многим проблемам в отношениях с окружающими. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не ввязывайтесь в споры с посторонними людьми. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей.

Близнецы. Начало дня благоприятно для бизнеса. Любые коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Вероятны осуществление давних замыслов, выгодная сделка или неожиданное приятное известие. Возможно, сегодня Вам сделают заманчивое предложение,которое положительно скажется на вашем финансовом положении.

Рак. Этот день связан с противоречиями и двойственностью. Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение может Вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности.

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Лев. Вы будете таким сентиментальным и чувственным, что сами себя не узнаете. Возможно, что на Вас так действует любимый человек, а, может быть, приближение долгожданного отпуска.

Дева. . Не исключены временные финансовые трудности, поэтому лучше иметь резерв по случаю непредвиденных трат. Прежде чем думать о расширении вашего предприятия или планировании отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. На данном этапе очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами.

Весы. Судьба вновь берет Вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрым и оживленным. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вы с легкостью сможете менять направление и форму деятельности.

Скорпион. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс. Здравый смысл и точный расчет могут уберечь Вас от серьезных ошибок в сфере профессиональной деятельности. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.

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Стрелец. Сегодня, вероятно, к Вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным для Вас.

Козерог. Сегодня многие мужчины-Козероги, мучимые потребностью проявления своей исключительности, будут неуравновешенными и непредсказуемыми. Вероятно, что им будет трудно найти золотую середину и компромисс. Целиком подчиняя своей воле окружающих людей, Скорпион не способен реально оценить их самолюбие и достоинство. На этой почве возможны ссоры даже в семье.

Водолей. Критический день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем. Все будет зависеть от духовных накоплений предыдущих месяцев. Контролируйте свои эмоции. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми.

Рыбы. Большую часть этого дня Рыбам придется посвятить организационной работе: налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко. Постарайтесь не поддаваться соблазну легкого заработка. Вспомните мудрое выражение: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Астролог: Вальдемар Небоходцев